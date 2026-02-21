سونے اور چاندی کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ
ملک بھر میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس کے بعد زیورات خریدنے کے خواہش مند افراد کے لیے قیمتیں مزید بلند ہو گئی ہیں۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق فی تولہ سونا 7100 روپے مہنگا ہو کر 5 لاکھ 33 ہزار 562 روپے کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔
اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 10 گرام سونا 6087 روپے مہنگا ہونے کے بعد 4 لاکھ 57 ہزار 443 روپے کا ہو گیا ہے۔
ماہرین کے مطابق مقامی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافے کی ایک بڑی وجہ عالمی منڈی میں سونے کی بڑھتی ہوئی قیمت ہے۔
عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت 71 ڈالر فی اونس اضافے کے بعد 5108 ڈالر فی اونس کی سطح پر پہنچ گئی ہے۔
بین الاقوامی سطح پر قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا براہ راست اثر پاکستان سمیت دیگر ممالک کی مقامی مارکیٹوں پر پڑتا ہے۔
دوسری جانب چاندی کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ فی تولہ چاندی 374 روپے مہنگی ہو کر 8948 روپے تک پہنچ گئی ہے۔
مارکیٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ قیمتی دھاتوں کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ سرمایہ کاروں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی اور عالمی معاشی صورتحال سے جڑا ہوا ہے۔
تاجروں کے مطابق قیمتوں میں اس تیزی کے باعث خریدار محتاط رویہ اختیار کر رہے ہیں جبکہ سرمایہ کاری کے مقصد سے سونا خریدنے والوں کی دلچسپی برقرار ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی حالات اور ڈالر کی قدر میں تبدیلی آئندہ دنوں میں بھی سونے اور چاندی کی قیمتوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔