ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 میں نیا ریکارڈ بن گیا، جو پہلے کبھی نہ بن سکا
آئی سی سی مینز ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 میں سب سے زیادہ سنچریز کا نیا ریکارڈ قائم ہوگیا ہے۔
بھارت اور سری لنکا کی میزبانی میں 7 فروری سے 8 مارچ تک کھیلے جانے والے ٹی 20 ورلڈ کپ میں اب تک 4 سنچریز بن چکی ہیں۔
سری لنکا کے پاتھم نسانکا نے آسٹریلیا اور کینیڈا کے یووراج سامرہ نے نیوزی لینڈ کے خلاف سنچری اسکور کی تھی جب کہ پاکستان کے صاحبزادہ فرحان کی نمیبیا کے خلاف سنچری سے ٹی 20 ورلڈ کپ کے ایک ایڈیشن میں 3 سنچریز کا ریکارڈ قائم ہوگیا تھا۔
سپر ایٹ مرحلے میں انگلینڈ کے کپتان ہیری بروک نے پاکستان کے خلاف سنچری اسکور کرکے یہ تعداد 4 کردی۔
واضح رہے کہ اس سے قبل ٹی 20 ورلڈ کپ کے کسی بھی ایڈیشن میں 2 سے زائد سنچریز نہیں بن سکی تھیں۔ 2007 میں کھیلے ابتدائی ایڈیشن میں صرف ایک سنچری بنی تھی جب کہ 2009 میں کوئی سنچری نہ بن سکی۔
2010 میں دو سنچریز اور 2012 میں ایک ہی سنچری بن سکی جب کہ 2014 اور 2016 کے ایڈیشنز میں دو، دو سنچریز بنیں۔ اس کے علاوہ 2021 میں ایک اور 2022 میں دو سنچریز بنیں جب کہ 2024 میں کوئی سنچری نہ بن سکی تھی۔