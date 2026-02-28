تصاویر: ایران اسرائیل جنگ
امریکا اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ہفتے کی صبح ایران پر حملہ کیا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایران میں 30 اہداف پر 50 میزائل داغے ہیں۔ ایران نے بھی تہران، اصفہان، تبریز، لورستان اور کرمانشاہ میں میزائل حملوں کی تصدیق کی ہے۔ ایرانی دارالحکومت تہران پرہونے والے حملوں میں وزارتِ انٹیلی جنس، وزارتِ دفاع، ایران کی ایٹمی توانائی کی تنظیم اور ملٹری کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران نے بھی اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے اور اسرائیل سمیت مشرقِ وسطیٰ میں واقع امریکی تنصیبات پر بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ ہیں اسرائیلی حکام نے شہریوں کو فوری طور پر شیلٹرز میں جانے کی ہدایت دی ہے۔
