تصاویر: ایران اسرائیل جنگ

اپ ڈیٹ 28 فروری 2026 02:58pm
ایران پر اسرائیل اور امریکا کی جانب سے حملوں کے بعد تہران، ایران میں ایرانی پرچم لہرا رہا ہے۔
ایران
ایران سے داغے گئے میزائلوں کی اطلاع کے بعد حیفا میں اسرائیلی شہری زیرِ زمین پناہ گاہ میں داخل ہو رہے ہیں
امریکا اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ہفتے کی صبح ایران پر حملہ کیا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایران میں 30 اہداف پر 50 میزائل داغے ہیں۔ ایران نے بھی تہران، اصفہان، تبریز، لورستان اور کرمانشاہ میں میزائل حملوں کی تصدیق کی ہے۔ ایرانی دارالحکومت تہران پرہونے والے حملوں میں وزارتِ انٹیلی جنس، وزارتِ دفاع، ایران کی ایٹمی توانائی کی تنظیم اور ملٹری کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران نے بھی اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے اور اسرائیل سمیت مشرقِ وسطیٰ میں واقع امریکی تنصیبات پر بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ ہیں اسرائیلی حکام نے شہریوں کو فوری طور پر شیلٹرز میں جانے کی ہدایت دی ہے۔

