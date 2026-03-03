خلیج عمان میں موجود تمام ایرانی بحری جہازوں کو تباہ کردیا، امریکی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ

ایران کے اندر ایک ہزار 250 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے: امریکی حکام
ویب ڈیسک
شائع 03 مارچ 2026 02:28pm
دنیا

امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹ کام) نے دعویٰ کیا ہے کہ خلیج عمان میں موجود تمام ایرانی بحری جہازوں کو تباہ کر دیا گیا ہے جب کہ ایران کے اندر ایک ہزار 250 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔

امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق کے مطابق دو روز قبل خلیج عمان میں ایرانی بحریہ کے 11 جہاز موجود تھے جنہیں کارروائی کے دوران تباہ کر دیا گیا ہے جب کہ آج ان کی تعداد صفر ہے۔

سینٹ کام نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران کے وہ دن گزر گئے جب خلیج عمان میں جہازوں کو ہراساں کیا جاتا تھا۔

امریکی سینٹرل کمانڈ کا مزید کہنا تھا کہ کارروائیوں کے دوران ایران کے اندر ایک ہزار 250 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے جب کہ بیان میں ان اہداف کی نوعیت یا نقصانات کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔

امریکی حکام کے مطابق سمندری آمدورفت کی آزادی گزشتہ 80 برس سے امریکی اور عالمی اقتصادی خوشحالی کی بنیاد رہی ہے اور امریکی افواج اس کے دفاع کا سلسلہ جاری رکھیں گی۔

Oman us central command US attack on Iran US CENTCOM U.S Central Command Iran Attack US bases Iran US Israel war gulf oman
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین