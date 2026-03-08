رمضان اسپیشل: افطار کے لیے ’فروٹ چاٹ‘ تازہ، خوش ذائقہ اور غذائیت سے بھرپور
رمضان کے مہینے میں افطاری کی میز پر فروٹ چاٹ ہر گھر میں ایک لازمی حصہ ہے۔ کسی بھی دسترخوان کی رونق اس رنگین اور تازہ فروٹ چاٹ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ یہ نہ صرف آسان اور فوری تیار ہونے والی ڈش ہے بلکہ ذائقے میں بھرپور اور صحت بخش بھی ہے، جو تلی ہوئی اور مصالحے دار افطاری کے پکوان کے ساتھ بہترین توازن فراہم کرتی ہے۔
روزے کے بعد جسم کو فوری توانائی، ہائیڈریشن اور وٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ فروٹ چاٹ افطار کی روایت کا اہم حصہ بن چکی ہے۔ یہ فورا تیار ہوتی ہے، اپنی پسند اور ذائقہ کے مطابق اجزا میں درو بدل کیا جاسکتا ہے اور بچوں اور بڑوں دونوں میں پسندیدہ ہے۔
چاہے اسے فروٹ چاٹ کہیں یا رمضان فروٹ سلاد، یہ میٹھا اور کھٹا امتزاج ہر افطار کی میز کو تازگی، رنگ اور غذائیت فراہم کرتا ہے۔
اجزاء
کیلا: قدرتی مٹھاس اور کریمی ساخت کے لیے
سیب: کرنچ اور تازگی کے لیے
پپیتا: نرم اور ہلکی میٹھاس کے لیے
کیوی: رنگ اور ہلکی تیزی کے لیے
چیکو: میٹھاس اور گہرائی کے لیے
آڑو (پیچ): خوشبو اور جوسی پن کے لیے
لیموں: ذائقہ اور تازگی برقرار رکھنے کے لیے
چینی: ہلکی مٹھاس کے لیے
کالی مرچ: ایک چٹکی ذائقے میں تیزی کے لیے
کالا نمک: میٹھا اور کھٹا متوازن کرنے کے لیے
چاٹ مصالحہ: پاکستانی اسٹائل ذائقہ کے لیے لازمی
فروٹ چاٹ تیار کرنے کا طریقہ
تمام پھل اچھی طرح دھو کر چھلکیاں اتاریں اور بیج نکالیں۔
پھل کو چھوٹے اور ایک سائز کے ٹکڑوں میں کاٹیں تاکہ ہر چمچ میں متوازن ذائقہ ملے۔
تمام پھل ایک بڑے باؤل میں ڈالیں اور ہلکے ہاتھ سے مکس کریں۔
تازہ لیموں کا رس نچوڑیں تاکہ ذائقہ بڑھے اور پھل کالے رنگ کے نہ ہوجائیں۔
چینی، کالا نمک، کالی مرچ اور چاٹ مصالحہ شامل کریں۔
ہلکے ہاتھوں سے پھل مکس کریں، زیادہ نہ ملائیں تاکہ ساخت برقرار رہے۔
کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں تاکہ فروٹ چاٹ ٹھنڈی اور مزیدار ہو جائے۔
فروٹ چاٹ کو مزید ذائقہ دار بنانے کی ٹپس
موسمی پھل استعمال کریں، جیسے گرمیوں میں آم اور سردیوں میں انار یا امرود۔
زیادہ چینی نہ ڈالیں تاکہ پھلوں کی قدرتی مٹھاس برقرار رہے۔
کیلے کو افطار سے فوراً پہلے شامل کریں تاکہ وہ نرم اور کالے نہ ہو جائیں۔
اگر جوسی چاٹ پسند ہے تو تھوڑا تازہ اورنج جوس بھی ڈال سکتے ہیں۔