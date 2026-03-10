چین، روس اور فرانس نے جنگ بندی کے حوالے سے رابطہ کیا ہے: ایران
ایران کا کہنا ہے کہ چین، روس اور فرانس سمیت کئی ممالک نے تہران سے جنگ بندی کے حوالے سے رابطہ کیا ہے تاہم ایران نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی جنگ بندی کے لیے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کے خلاف جارحیت دوبارہ نہ دہرائی جائے۔
ایرانی نائب وزیرِ خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے متعدد ممالک نے ایران کے ساتھ ممکنہ جنگ بندی کے بارے میں بات چیت کے لیے رابطہ کیا ہے۔
ایرانی خبر رساں ادارے آئی ایس این اے کے مطابق کاظم غریب آبادی نے کہا کہ اس حوالے سے رابطہ کرنے والے ممالک میں چین، روس اور فرانس سمیت کئی دیگر ممالک شامل ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے جنگ بندی کے لیے پہلی شرط او بنیادی شرط یہی ہے کہ ایران کے خلاف جارحیت دوبارہ نہ کی جائے۔
واضح رہے کہ اسرائیل اور امریکا نے 28 فروری کو ایران پر مشترکہ حملہ کیا تھا۔ جس کے بعد سے اب تک مشرقِ وسطیٰ میں کشیدگی شدت اختیار کرگئی ہے اور اس کے اثرات اب عالمی مارکیٹوں پر بھی نظر آنے لگے ہیں۔
ایرانی حکام کے مطابق امریکا اور اسرائیل کے حملوں میں اب تک کم از کم 1255 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں جن میں 200 بچے بھی شامل ہیں۔