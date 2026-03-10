ٹرمپ کے ایران جنگ خاتمے کے بیان کے بعد تیل کی قیمتیں گر گئیں

پیر کو تیل کی قیمتیں 100 ڈالر فی بیرل سے اوپر، بلند ترین سطح تک پہنچ گئی تھیں۔
شائع 10 مارچ 2026 11:48am
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران جنگ ممکنہ طور پر جلد ختم ہونے کے بیان کے بعد منگل کے روز عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی ہوئی ہے۔

رائٹرز کے مطابق منگل کو برینٹ کروڈ کی قیمت 4.2 فیصد کمی کے بعد 94.79 ڈالر فی بیرل تک آگئی جب کہ امریکی خام تیل (ڈبلیو ٹی آئی) 4 فیصد کمی کے بعد 90.96 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ ہوتا دیکھا گیا۔

ابتدائی ٹریڈنگ میں دونوں میں تقریباً 11 فیصد تک کمی دیکھی گئی تھی۔

پیر کو تیل کی قیمتیں ریکارڈ بلند ترین سطح تک پہنچ گئی تھیں اور 100 ڈالر فی بیرل سے اوپر چلی گئی تھیں۔ تاہم روسی صدر ولادیمیر پیوٹن اور ٹرمپ کی ٹیلی فونک گفتگو کے بعد مارکیٹ میں خدشات کم ہوئے اور قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھی جارہی ہے۔

امریکا کی جانب سے روس پر عائد تیل کی پابندیاں نرم کرنے اور ہنگامی تیل ذخائر جاری کرنے پر غور کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں جس کا مقصد عالمی منڈی میں بڑھتی ہوئی قیمتوں کو قابو میں رکھنا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حالیہ حالات کے باعث تیل کی قیمتوں میں آنے والے دنوں میں شدید اتار چڑھاؤ برقرار رہ سکتا ہے۔

روسی صدر سے گفتگو کے بعد صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکا تیل کی قلت کم کرنے کے لیے بعض ممالک پر عائد تیل سے متعلق پابندیوں میں نرمی کر سکتا ہے۔

اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز میں تیل بردار جہازوں کی آمدورفت روکنے کی کوشش کی تو امریکا ایران پر 20 گنا شدت سے مزید سخت حملہ کرے گا۔

