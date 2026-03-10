سونا آج بھی ہزاروں روپے مہنگا، فی تولے کی نئی قیمت کہاں پہنچ گئی؟
مقامی اور عالمی منڈیوں میں سونے کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جس کے بعد پاکستان میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 6200 روپے اضافہ ہوا ہے جس کے بعد فی تولہ سونا 5 لاکھ 39 ہزار 562 روپے کا ہو گیا ہے۔
اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ 10 گرام سونے کی قیمت 5316 روپے بڑھنے کے بعد 4 لاکھ 62 ہزار 587 روپے تک پہنچ گئی ہے۔
ماہرین کے مطابق مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں یہ اضافہ عالمی مارکیٹ میں ہونے والے اضافے کے اثرات کی وجہ سے ہوا ہے۔
عالمی منڈی میں بھی سونے کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جہاں فی اونس سونے کی قیمت 62 ڈالر بڑھ کر 5168 ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔
عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافے کے باعث پاکستان سمیت کئی ممالک میں سونے کی قیمتوں پر اس کے اثرات دیکھے جا رہے ہیں۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر معاشی غیر یقینی صورتحال، مہنگائی کے خدشات اور سرمایہ کاروں کی جانب سے محفوظ سرمایہ کاری کی تلاش سونے کی قیمتوں میں اضافے کی بڑی وجوہات سمجھی جا رہی ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ جب عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا اثر مقامی صرافہ بازاروں پر بھی فوری طور پر پڑتا ہے۔
صرافہ بازار سے وابستہ افراد کے مطابق اگر عالمی مارکیٹ میں یہی رجحان برقرار رہا تو آئندہ دنوں میں سونے کی قیمتوں میں مزید اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔