پاکستان میں سونے کی قیمت میں یکدم بڑی کمی، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟

عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں نمایاں کمی کے بعد سونے کی قیمتوں کو ریورس گیئر لگ گیا
syed-safdar-abbas سید صفدر عباس
شائع 12 مارچ 2026 04:29pm
کاروبار

پاکستان بھر کی صرافہ مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، جہاں فی تولہ سونا 2900 روپے اور 10 گرام سونا 2486 روپے سستا ہوگیا ہے۔

عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں 2 روزہ وقفے کے بعد سونے اور چاندی کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے بعد ملکی صرافہ مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں کو ریورس گیئر لگ گیا ہے۔

آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوس ایشن کے مطابق فی تولہ سونے کی قیمت 2 ہزار 900 روپے کم ہو کر 5 لاکھ 40 ہزار 362 روپے ہو گئی۔ اس کے علاوہ 10 گرام سونے کی قیمت 2 ہزار 486 روپے کی کمی کے بعد 4 لاکھ 63 ہزار 273 روپے ہوگئی۔

اس کے علاوہ بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 29 ڈالر کی کمی سے 5 ہزار 176 ڈالر کی سطح پر آگئی۔

دوسری جانب فی تولہ چاندی کی قیمت 179 روپے کی کمی سے 9 ہزار 175 روپے کی سطح پر آگئی، فی دس گرام چاندی کی قیمت بھی 153 روپے کی کمی سے 7 ہزار 866 روپے کی سطح پر آگئی۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز عالمی اور مقامی گولڈ مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ دیکھا گیا تھا، اس دوران فی تولہ سونا 3 ہزار 700 روپے مہنگا ہو کر 5 لاکھ 43 ہزار 262 روپے تک پہنچ گیا تھا۔ اسی طرح 10 گرام سونا بھی 3 ہزار 172 روپے اضافے کے بعد 4 لاکھ 65 ہزار 759 روپے کا ہو گیا تھا۔

اس کے علاوہ چاندی کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی اور فی تولہ قیمت 9 ہزار 354 روپے پر برقرار رہی تھی جب کہ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا 37 ڈالر اضافے کے بعد 5 ہزار 205 ڈالر کی سطح پر پہنچ گیا تھا۔

سونا gold price Gold prices gold rates in pakistan Gold rates Pakistan GOLD PRICES GO UP Gold market Pakistan per tola gold gold rate decrease gold price 2026 gold rate 2026 gold 10 gram Gold and Silver Gold Rates Today Gold Prices Pakistan
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین