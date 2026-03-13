امریکا نے ایران کی بحری اور فضائی افواج تقریباً ختم کردی: ٹرمپ کا دعویٰ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف سخت مؤقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکا ایرانی حکومتی نظام کو فوجی، اقتصادی اور دیگر شعبوں میں مکمل طور پر تباہ کر رہا ہے۔
صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں دعویٰ کیا کہ امریکا ایران کے دہشت گردانہ حکومتی ڈھانچے کو ہر سطح پر نشانہ بنا رہا ہے۔
صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں امریکی اخبار نیویارک ٹائمز پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ناکام نیو یارک ٹائمز کو پڑھے تو اسے غلط تاثر ملے گا کہ امریکا اس جنگ میں کامیاب نہیں ہو رہا۔
ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی کارروائیوں کے نتیجے میں ایران کی بحری اور فضائی افواج تقریباً ختم ہو چکی ہیں جبکہ میزائل اور ڈرون بھی مسلسل تباہ کیے جا رہے ہیں۔
امریکی صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ ایران کی قیادت اور اس کے عسکری ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے اور ان کے بقول ایرانی رہنما بھی عملی طور پر منظر سے غائب ہو چکے ہیں۔
ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکا کے پاس بے مثال عسکری طاقت اور لامحدود گولہ بارود موجود ہے اور امریکی افواج دہشت گرد عناصر کے خاتمے کے مشن پر کام کر رہی ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ان کے لیے یہ ایک عظیم اعزاز ہے کہ وہ ایسے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں جو گزشتہ 47 برس سے بے گناہ افراد کو نشانہ بنا رہے ہیں۔