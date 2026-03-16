سونے کی قیمتوں میں نمایاں کمی، فی تولہ کتنے کا ہو گیا؟
عالمی سطح پر بھی سونے کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی ہے۔
سونے کی مقامی اور عالمی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے، جس سے سرمایہ کاروں اور خریداروں کو فائدہ پہنچا ہے۔
سونے کی مقامی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے، جس کے باعث خریداروں کو خاطر خواہ فائدہ ہوا ہے۔
فی تولہ سونے کی قیمت 5 لاکھ 22 ہزار 762 روپے تک گر گئی، جب کہ 10 گرام سونے کی قیمت 4 لاکھ 48 ہزار 184 روپے ہو گئی۔ اس کمی کے بعد تولہ سونا 1800 روپے اور 10 گرام سونا 1543 روپے سستا ہو گیا۔
عالمی سطح پر بھی سونے کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی ہے، جہاں فی اونس سونے کی قیمت 18 ڈالر کی کمی کے ساتھ 5000 ڈالر پر پہنچ گئی۔
ماہرین کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور مقامی طلب و رسد کے اثرات نے اس کمی کو فروغ دیا ہے۔
