موٹر سائیکلوں اور رکشوں کے لیے پیٹرول کوٹہ، تیل کی قیمتوں کا بوجھ عوام پر ڈالنے کا منصوبہ
عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی قیمتوں کا بوجھ براہِ راست صارفین پر منتقل کرنے اور ساتھ ہی محدود پیمانے پر ٹارگٹڈ سبسڈی دینے کی تجویز زیر غور ہے۔
ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے ٹارگٹڈ سبسڈی اسکیم کیلئے صوبوں سے مالی تعاون طلب کر لیا ہے اور کہا گیا ہے کہ صوبے اس مقصد کے لیے 154 ارب روپے مختص کریں۔
حکام کا کہنا ہے کہ ایک آپشن کے تحت عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کا بوجھ مکمل طور پر صارفین پر منتقل کیا جا سکتا ہے، جبکہ دوسرے آپشن میں موٹرسائیکلوں کیلئے ماہانہ 20 لیٹر اور رکشوں کیلئے 30 لیٹر تک سستا ایندھن فراہم کرنے کی تجویز شامل ہے۔
ذرائع کے مطابق اس سبسڈی اسکیم کیلئے 6 ہفتوں کے دوران تقریباً 300 ارب روپے درکار ہوں گے۔
اس حوالے سے حتمی فیصلہ کرنے کے لیے صدر، وزیراعظم اور وزرائے اعلیٰ کا اہم اجلاس آئندہ ہفتے متوقع ہے۔
ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ ملک میں ایندھن کا ذخیرہ 10 مئی 2026 تک گھریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔