سونے کی ایک بار پھر اونچی اُڑان، فی تولہ 3 ہزار سے زائد اضافہ

عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت 34 ڈالر بڑھ کر 4676 ڈالر فی اونس ہوگئی
syed-safdar-abbas سید صفدر عباس
اپ ڈیٹ 03 اپريل 2026 03:55pm
کاروبار

ملک میں سونے کی قیمتوں میں ایک بار پھر تیزی دیکھنے میں آئی ہے، جس کے بعد صرافہ بازاروں میں نرخ نئی سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ گزشتہ روز نمایاں کمی کے بعد آج قیمتوں میں دوبارہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔

آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونے کی قیمت 3 ہزار 400 روپے کے اضافے کے بعد 4 لاکھ 90 ہزار 362 روپے ہو گئی۔

اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت 2 ہزار 915 روپے بڑھنے کے بعد 4 لاکھ 20 ہزار 406 روپے ہو گئی۔

عالمی مارکیٹ مفیں سونے کی قیمت 34 ڈالر بڑھ کر 4676ڈالر فی اونس پرہوگئی۔

چاندی بھی 160 روپے کے اضافے کے بعد فی تولہ چاندی کی قیمت 7 ہزار 794 روپے ہو گئی ہے۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز فی تولہ سونے کی قیمت 7 ہزار 100 روپے کم ہو کر 4 لاکھ 86 ہزار 962 روپے ہو گئی تھی۔

gold rates in pakistan per tola gold gold 10 gram Gold Prices Pakistan Today Gold Rates
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین