اسرائیل کا ایران میں بڑی پیٹروکیمیکل تنصیب کو نشانہ بنانے کا دعویٰ
اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ نے ایران کے جنوبی صوبہ بوشہر کے علاقے اسالوئیہ میں واقع سب سے بڑی پیٹروکیمیکل تنصیب کو نشانہ بنایا ہے۔
پیر کے روز جاری ویڈیو بیان میں اسرائیلی وزیرِ دفاع اسرائیل کاٹز کا کہنا تھا کہ حملہ ایران کی اہم ترین صنعتی تنصیب پر کیا گیا ہے، جو ملک کی تقریباً 50 فیصد پیٹروکیمیکل پیداوار کا مرکز ہے۔
یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جب ایرانی میڈیا نے اسالوئیہ میں توانائی کی تنصیبات پر حملوں کی اطلاعات دی تھیں۔
ایران کی نیم سرکاری خبر ایجنسی فارس نیوز ایجنسی کے مطابق امریکی اور اسرائیلی کارروائیوں کے نتیجے میں پیٹروکیمیکل کمپلیکسز میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔
دوسری جانب ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ صورت حال قابو میں ہے اور حملے سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
واضح رہے کہ یہ کارروائی مارچ میں ہونے والے اسی نوعیت کے اسرائیلی حملوں کے تسلسل میں کی گئی ہے، جن کے ردعمل میں ایران نے خطے میں تیل و گیس کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا تھا۔