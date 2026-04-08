سمے رائنا کا ’انڈیاز گاٹ لیٹنٹ‘ کے سیزن 2 کا اعلان
انڈین کامیڈین سمے رائنا نے اپنے مقبول یوٹیوب شو انڈیا گٹ لیٹنٹ کے واپسی کا اعلان کر دیا ہے۔
اگرچہ شو کو تنازع کے بعد ہٹا دیا گیا تھا، سمے نے تصدیق کی کہ وہ اسے واپس لانا چاہتے ہیں اور بتایا کہ سیزن 2 یوٹیوب پر ایک زیادہ کھلا اور بے باک انداز میں آ سکتا ہے۔
منگل کے روز اپنے نئے اسٹینڈ اپ اسپیشل کے دوران، سمے نے شائقین کے اکثر سوالات کا جواب دیا۔
انہوں نے 2025 کے تنازع کی یاد دلائی، جس میں رنویر الہٰ بادیہ اور دیگر شریک تھے اور اس دوران ہونے والے جذباتی دباؤ اور پچھلے فیصلوں پر پشیمانی کا اعتراف بھی کیا۔
انہوں نے کہا، لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا انڈیا گٹ لیٹنٹ واپس آئے گا۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا۔ حقیقت یہ ہے کہ سیزن 1 اپنے عروج پر ختم نہیں ہوا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ مجھے اسے واپس لانا ہے۔’
سمے نے بتایا کہ انہیں پہلی سیزن کی میزبانی کرنے میں بہت مزہ آیا اور وہ دوبارہ شروعات کرنے کے لیے پرجوش ہیں۔
انہوں نے مزید کہا، ’میں چاہتا ہوں کہ یہ سیزن مکمل طور پر وائلڈ ہو۔ انٹرنیٹ پر ہم ایک نرم ورژن ڈالیں گے، لیکن شو خود مکمل بے باک ہوگا۔‘
انہوں نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ وہ سامعین کے فون لے کر شرارت بھرے سوال بھی کریں گے۔
یہ تنازع فروری 2025 کا ہے جب رنویر الہٰ بادیہ، اپوروا لکھیا اوراشیش چان چلانی جیسے تخلیق کار شو میں شامل ہوئے۔
ایک سوال کے باعث شدید تنقید اور متعدد ایف آئی آرز سامنے آئیں۔ اس کے بعد سمے نے تمام اقساط یوٹیوب سے ہٹا دی تھیں اور دیگر شامل افراد کو بھی تنقید اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا۔
اب جب سیزن 2 کی تصدیق ہو گئی ہے، شائقین بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ سمے اس بار کتنی حدیں عبور کریں گے۔