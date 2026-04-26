پنجاب میں دفعہ 144 کے تحت کھلی فضا میں ڈرون اُڑانے پر پابندی برقرار

شادی ہالز اور مارکیز کے اندر تقریبات کے دوران چھوٹے ڈرون کے محدود استعمال کی اجازت دی گئی ہے: پنجاب حکومت
saleem-sheikh سلیم شیخ
شائع 26 اپريل 2026 04:50pm
پاکستان

پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے تحت کھلی فضا میں ڈرون اُڑانے پر پابندی برقرار ہے۔

حکومت پنجاب نے صوبے بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں مزید 30 روز کی توسیع کر دی ہے، جس کے تحت کھلی فضا میں ڈرون اڑانے پر عائد پابندی برقرار رہے گی۔

ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق یہ فیصلہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کیا گیا ہے تاکہ عوامی تحفظ، امن و امان اور املاک کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے جب کہ پابندی کا اطلاق 25 مئی تک ہوگا۔

اعلامیے کے مطابق شادی ہالز اور مارکیز کے اندر تقریبات کے دوران چھوٹے ڈرون کے محدود استعمال کی اجازت دی گئی ہے تاہم اندرونی تقریبات میں ڈرون کے محفوظ استعمال کی ذمہ داری منتظمین پر عائد ہوگی۔

محکمہ داخلہ کے مطابق انٹیلی جنس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ حکام نے صوبے بھر کی انتظامیہ اور پولیس کو ہدایت کی ہے کہ احکامات پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنایا جائے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین