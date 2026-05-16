کیفے جیسی کریمی کولڈ کافی گھر پر کیوں نہیں بنتی؟
گرمیوں میں ایک گلاس کولڈ کافی پینے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ ٹھنڈی، فرحت بخش اور فوری سکون پہنچاتی ہے۔ اکثر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جب وہ کسی کیفے یا ریسٹورنٹ میں کولڈ کافی پیتے ہیں تو اس کا ہر گھونٹ بہت گاڑھا، ملائم اور جھاگ دار ہوتا ہے، لیکن جب وہی کافی ملتی جلتی چیزوں کے ساتھ گھر پر بنائی جائے تو وہ پتلی اور برف والی ہو جاتی ہے اور وہ مزہ نہیں دیتی۔
دراصل کیفے اور گھر کی کافی میں فرق اجزاء کا نہیں بلکہ اسے بنانے کے طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک بار جب آپ یہ راز سمجھ جائیں گے تو گھر پر بھی بازار جیسی کریمی کافی بنانا بے حد آسان ہو جائے گا۔
کیفے میں ملنے والی کولڈ کافی محض دودھ، کافی اور برف کا آمیزہ نہیں ہوتی بلکہ وہاں کافی کے گاڑھے پن اور اس کی بناوٹ پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ یہ کریمی ذائقہ صرف زیادہ دودھ ڈالنے سے نہیں آتا، دودھ کی قسم، بلینڈ کرنے کا طریقہ اور دیگر چھوٹے عناصر مل کر کریمی احساس پیدا کرتے ہیں۔
دودھ میں موجود چکنائی کافی کو بھاری پن اور ملائمت دیتی ہے، جبکہ اسے اچھی طرح بلینڈ کرنے سے اس میں ہوا کے چھوٹے بلبلے شامل ہو جاتے ہیں جو کافی کو ہلکا اور جھاگ دار بنا دیتے ہیں۔
اگر آپ چائے یا کافی میں بہت زیادہ برف یا پانی ڈال دیں گے تو وہ پتلی ہو جائے گی، اس لیے چیزوں کی مقدار کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔
گھر پر کافی کو مزید مزیدار اور گاڑھا بنانے کے لیے چند آسان طریقے اپنائے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو چربی سے بھرپور یعنی فل فیٹ ٹھنڈا دودھ استعمال کریں کیونکہ پتلا یا ڈائٹ دودھ وہ گاڑھا پن نہیں دے سکتا۔
چائے اور کافی کے شوقین افراد کے لیے ایک بہترین ٹوٹکا یہ ہے کہ اس میں ونیلا آئس کریم کا ایک اسکوپ شامل کر دیں، اس سے کافی کا ذائقہ اور کریم دونوں بڑھ جاتے ہیں۔
اس کے علاوہ جب آپ کافی، چینی، دودھ اور برف کو بلینڈر میں ڈالیں تو اسے کم از کم تیس سے چالیس سیکنڈ تک اچھی طرح چلائیں تاکہ اس کے اوپر بہت زیادہ جھاگ بن سکے۔
ایک اور زبردست اور انوکھا طریقہ یہ ہے کہ سادہ پانی کی برف استعمال کرنے کے بجائے کافی کے پانی کو آئس ٹرے میں جما کر اس کے کیوبز بنا لیں۔ جب آپ یہ کافی والے برف کے ٹکڑے استعمال کریں گے تو برف پگھلنے کے بعد بھی آپ کی کافی پتلی نہیں ہوگی اور اس کا اصل گاڑھا پن برقرار رہے گا۔
کیفے جیسی بہترین کولڈ کافی بنانے کے لیے آپ کو کسی مہنگے سامان کی ضرورت نہیں، بس بنانے کی تکنیک میں یہ چند چھوٹی تبدیلیاں کر کے آپ گھر بیٹھے ہی اپنے پسندیدہ کیفے جیسا لطف اٹھا سکتے ہیں۔