فیفا ورلڈ کپ 2026: ایرانی فٹ بال ٹیم کے تمام کھلاڑیوں اور آفیشلز کے ویزے جاری
ترکیے میں ایران کے سفیر محمد حسن حبیب اللہ زادہ نے کہا ہے کہ 2026 فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے ایران کی قومی فٹبال ٹیم کے کھلاڑیوں اور آفیشلز کے ویزے جاری کر دیے گئے ہیں۔ ان کے مطابق ویزوں کے اجرا کا عمل خصوصی سہولت کے تحت مکمل کیا گیا۔
ایرانی سرکاری خبر رساں ادارے ’ارنا‘ کے مطابق ترکیے میں ایران کے سفیر محمد حسن حبیب اللہ زادہ نے اعلان کیا ہے کہ 2026 فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے ایران کی قومی فٹ بال ٹیم کے کھلاڑیوں اور آفیشلز کے ویزے جاری کر دیے گئے ہیں۔
انہوں نے بدھ کے روز بتایا کہ ویزوں کے اجرا کا عمل کھلاڑیوں کی میکسیکو کے سفارت خانے میں ذاتی حاضری کے بغیر مکمل کیا گیا، جب کہ انہیں فنگر پرنٹس کی شرط سے بھی استثنیٰ دیا گیا۔
ایرانی سفیر کے مطابق اس سہولت کا مقصد قومی ٹیم کے پروگرام میں کسی قسم کی رکاوٹ سے بچنا تھا تاکہ کھلاڑی اپنی تمام تر توجہ مالی کے خلاف آئندہ دوستانہ میچ اور ورلڈ کپ کی تیاریوں پر مرکوز رکھ سکیں۔
انہوں نے کہا کہ ویزا عمل میں آسانی سے ٹیم کی منصوبہ بندی متاثر نہیں ہوئی اور کھلاڑیوں کو سفری دستاویزات کے حصول کے لیے اضافی مراحل سے نہیں گزرنا پڑا۔
واضح رہے کہ 2026 فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی امریکا، میکسیکو اور کینیڈا مشترکہ طور پر کریں گے۔ یہ چوتھی مرتبہ ہوگا کہ شمالی امریکا ورلڈ کپ کی میزبانی کرے گا۔
رپورٹ کے مطابق ایران کے گروپ مرحلے کے تینوں میچ امریکا میں شیڈول ہیں۔