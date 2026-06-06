گلوکار عاصم اظہر کا بھارتی گانے "تو تو ہے وہی" کا ری میک وائرل
پاکستانی گلوکار عاصم اظہر نے بھارتی کلاسک گانے ”تو تو ہے وہی“ کا نیا ری میک جاری کر دیا ہے، جسے سوشل میڈیا پر تیزی سے مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ مداح گانے کے جدید انداز اور پیش کش کو سراہ رہے ہیں۔
پاکستان کے معروف گلوکار عاصم اظہر نے کلاسک موسیقی کو نئے انداز میں پیش کرتے ہوئے بھارتی کلاسک گانے“تو تو ہے وہی“ کا ری میک ریلیز کر دیا ہے۔ یہ گانا ان کے حالیہ میوزک پراجیکٹس کا حصہ ہے اور ریلیز کے بعد سے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔
گانے کے مختصر ویڈیو کلپس مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر تیزی سے شیئر کیے جا رہے ہیں، جہاں مداح عاصم اظہر کی آواز، موسیقی کی نئی ترتیب اور جدید پروڈکشن کو پسند کر رہے ہیں۔ کئی صارفین کا کہنا ہے کہ گانے میں کلاسک موسیقی کی دل کشی کو برقرار رکھتے ہوئے اسے موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق پیش کیا گیا ہے۔
موسیقی کے ناقدین اور شائقین کے مطابق پرانے اور مقبول گانوں کو نئے انداز میں پیش کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، تاہم عاصم اظہر نے اصل گانے کی شناخت اور جذباتی کیفیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوان سامعین کے ساتھ ساتھ کلاسک موسیقی کے مداح بھی اس گانے میں دل چسپی لے رہے ہیں۔
عاصم اظہر پاکستان کی موسیقی صنعت کے نمایاں نوجوان فن کاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے متعدد گانے ماضی میں بھی سوشل میڈیا اور اسٹریمنگ پلیٹ فارمز پر مقبولیت حاصل کر چکے ہیں، جب کہ ان کی ریلیز ہونے والی نئی موسیقی کو اکثر نوجوان نسل کی جانب سے مثبت پذیرائی ملتی ہے۔
”تو تو ہے وہی“ برصغیر کے مقبول ترین کلاسک گانوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس گانے کی کمپوزیشن معروف موسیقار آر ڈی برمن نے ترتیب دی تھی، جب کہ اسے کشور کمار اور آشا بھونسلے نے اپنی منفرد آواز سے امر کیا۔ گانے کے بول معروف نغمہ نگار گلشن باورا نے تحریر کیے تھے، جنہیں آج بھی موسیقی کے شائقین پسند کرتے ہیں۔
عاصم اظہر نے اس یادگار گانے کو جدید موسیقی کے انداز میں دوبارہ پیش کیا ہے اور اس کے ری میک کی کمپوزیشن اور پروڈکشن بھی خود انجام دی ہے۔ نئے ورژن میں اصل دھن کی پہچان کو برقرار رکھتے ہوئے جدید سازوں اور پروڈکشن تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے، جس کے باعث یہ گانا نوجوان سامعین میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔