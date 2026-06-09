بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران 14 دہشت گرد ہلاک
بلوچستان کے ضلع بسیمہ میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کرتے ہوئے بھارتی حمایت یافتہ 14 دہشت گرد ہلاک کردیا اور متعدد زخمی ہوگئے جب کہ آپریشن کے دوران ایک فوجی جوان لانس حوالدار عباس شہید ہوگئے۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق بلوچستان کے ضلع بسیمہ کے علاقے نال میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کیا۔
آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کی جانب سے قریبی تھانے اور بینکوں پر حملے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی، جسے بروقت کارروائی کے ذریعے ناکام بنا دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کی نقل و حرکت کو بھی محدود کردیا۔
ترجمان پاک فوج کے مطابق آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں 14 دہشت گرد ہلاک جب کہ متعدد زخمی ہوئے۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے زیر استعمال 4 گاڑیاں اور بارودی مواد بھی موقع پر ہی تباہ کردیا گیا۔
آئی ایس پی آر نے مزید بتایا کہ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے لانس حوالدار عباس جامِ شہادت نوش کر گئے۔ شہید لانس حوالدار نے فرض کی ادائیگی کے دوران جان کا نذرانہ پیش کیا۔
ترجمان پاک فوج کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ علاقے میں کلیئرنس اور سرچ آپریشن جاری ہے تاکہ کسی بھی باقی ماندہ دہشت گرد کو ختم کیا جا سکے۔ سیکیورٹی فورسز نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ملک سے بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔
وزیراعظم، صدرِ اور وزیر داخلہ کا فورسز کو خراجِ تحسین
دوسری جانب بلوچستان کے علاقے بسیمہ میں سیکیورٹی فورسز کے کامیاب انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن پر وزیراعظم شہباز شریف، صدرِ مملکت آصف علی زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیکیورٹی فورسز کو خراجِ تحسین پیش کیا ہے اور کارروائی کو ملکی سلامتی کے لیے اہم قرار دیا ہے۔
وزیراعظم کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں اور ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے ان کی خدمات قابلِ تحسین ہیں۔
وزیراعظم نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے بسیمہ میں بروقت اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے 14 دہشت گردوں کو ہلاک کیا، جس پر ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا جاتا ہے۔
انہوں نے کارروائی کے دوران جامِ شہادت نوش کرنے والے پاک فوج کے لانس حوالدار عباس کو خراجِ عقیدت پیش کیا اور ان کی بلند درجات کے لیے دعا کی اور شہید کے اہلخانہ سے اظہارِ تعزیت بھی کیا۔
شہباز شریف نے مزید کہا کہ حکومت اور سیکیورٹی ادارے ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔
صدرِ مملکت کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنانا ریاستی اداروں کی صلاحیت کا واضح ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک دشمن عناصر کے خلاف کی جانے والی کارروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کی ضمانت ہیں۔
وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی بلوچستان میں کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ خوارجیوں کی ہلاکت سیکیورٹی اداروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظہر ہے۔
وزیر داخلہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بروقت اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے خوارجیوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا، جس سے ملک میں امن و استحکام کے قیام میں مدد ملے گی۔