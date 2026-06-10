پاک فوج کا ایم آئی-17 ہیلی کاپٹر مظفرآباد میں گر کر تباہ، تمام اہلکار شہید
مظفرآباد کے قریب پاک فوج کا ایم آئی-17 ہیلی کاپٹر فنی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوگیا ہے، جس کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر میں سوار تمام اہلکار شہید ہوگئے جب کہ پاک فوج نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دیا ہے۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پاک آرمی ایوی ایشن کا ایم آئی-17 ہیلی کاپٹر آج مظفرآباد کے قریب حادثے کا شکار ہوگیا، ہیلی کاپٹر ٹیک آف کے دوران فنی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوگیا۔
آئی ایس پی آر کے مطابق حادثے کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر میں سوار تمام فوجی جوان اور عملہ شہید ہوگیا جب کہ ہیلی کاپٹر میں سوار کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ حادثے کے فوراً بعد ریسکیو اور امدادی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں اور امدادی و بحالی کے کام کا آغاز کر دیا گیا۔
آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ حادثے کی وجوہات اور فنی خرابی کی نوعیت کا تعین کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی تحقیقاتی بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے جب کہ شہدا کی میتوں کی منتقلی اور شناخت کا عمل جاری ہے اور حادثے کی تکنیکی وجہ کا تعین تحقیقات کے بعد کیا جائے گا۔
آئی ایس پی آر نے کہا کہ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف سمیت پاک فوج کے تمام افسران اور جوانوں نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور شہداء کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔
ترجمان پاک فوج نے کہا کہ پوری قوم اس غم کی گھڑی میں شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے، قوم اپنے شہدا کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔
دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف نے بھی مظفرآباد کے قریب پاک فوج کے ایم آئی-17 ہیلی کاپٹر کے المناک حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔
وزیراعظم نے حادثے میں شہید ہونے والے تمام اہلکاروں کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ انہوں نے شہداء کے درجات کی بلندی اور ان کے اہلِ خانہ کے لیے صبرِ جمیل کی دعا کی۔
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے پاک آرمی کے ہیلی کاپٹر کے حادثے میں فوجی اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور شہید ہونے والے اہلکاروں کے خاندانوں سے دلی تعزیت کی۔ انہوں نے کہا کہ قوم شہید ہونے والے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتی ہے۔
سابق چیرمین سینیٹ صادق سنجرانی نے پاک فوج کے ایم آئی-17 ہیلی کاپٹر حادثے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے حادثے کے شہدا کو خراجِ عقیدت پیش کیا اور شہدا کے بلند درجات کے لیے خصوصی دعا کی۔