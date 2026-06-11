بجٹ سے پہلے عوام میں خوف کیوں؟ شائع 11 جون 2026 10:27am Today Videos Join our Whatsapp Channel Budget 2026 Pakistan | Inflation Fear | Public Demand Relief | Pre Budget Anxiety - Aaj News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین سورج سے نکلنے والا خوفناک طوفان زمین سے ٹکرانے کا امکان، ناسا میں ہائی الرٹ لاٹری میں 3 کروڑ درہم جیتنے والے پہلے خوش نصیب کی شناخت سامنے آگئی سونے کی قیمت میں حیران کن کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟ سورج سے نکلنے والا خوفناک طوفان زمین سے ٹکرانے کا امکان، ناسا میں ہائی الرٹ لاٹری میں 3 کروڑ درہم جیتنے والے پہلے خوش نصیب کی شناخت سامنے آگئی سونے کی قیمت میں حیران کن کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟ تازہ ترین وزیر خزانہ اقتصادی سروے پیش کر رہے ہیں اقتصادی سروے: پاکستان میں ایک سال کے دوران گدھوں کی تعداد میں اضافہ بجٹ میں بڑا ریلیف: تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس کم کرنے کی تیاری