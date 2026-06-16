فیفا ورلڈ کپ: ایران نے نیوزی لینڈ کو جیت سے محروم کر دیا، مقابلہ 2-2 سے برابر
ایران نے اپنے ورلڈ کپ کے افتتاحی میچ میں دو مرتبہ پیچھے رہنے کے باوجود نیوزی لینڈ کے خلاف دلچسپ مقابلہ 2-2 سے برابر کر دیا۔ لاس اینجلس میں کھیلے گئے اس میچ میں فٹبال کے ساتھ ساتھ سیاسی حالات بھی توجہ کا مرکز رہے، کیونکہ ایران کی ٹیم ایک ایسے ماحول میں میدان میں اتری جہاں اس کی شرکت مختلف تنازعات اور مشکلات کے باعث مسلسل خبروں میں رہی۔
میچ سے چند گھنٹے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فرانس میں جی 7 اجلاس کے موقع پر ایک امن معاہدے پر دستخط ہونے کا دعویٰ کیا، جس کے باعث ایران سے متعلق سیاسی بحث مزید تیز ہوگئی۔ اس پس منظر میں یہ سوال بھی اٹھتا رہا کہ ایرانی کھلاڑی کس ذہنی کیفیت کے ساتھ میدان میں اترے ہوں گے۔ تاہم ایران کے ہیڈ کوچ امیر غلنوئی نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان کی ٹیم اپنی پوری توجہ صرف فٹبال پر رکھے گی، اور میچ کے دوران ایسا ہی نظر آیا۔
ایران کی جانب سے محمد محبی اور رامین رضائیان نے گول اسکور کیے، جبکہ نیوزی لینڈ کے لیے ایلی جسٹ نے دو گول کر کے اپنی ٹیم کو دو مرتبہ برتری دلائی۔ ایرانی کپتان مہدی طارمی نے بعد میں کہا کہ شائقین کی بھرپور حمایت نے ٹیم کو وہ خوشی دی جس کی انہیں گزشتہ چند مہینوں سے کمی محسوس ہو رہی تھی۔
یہ مقابلہ صرف کھیل تک محدود نہیں تھا بلکہ اس کے گرد سیاسی حالات بھی نمایاں رہے۔ ایران اور امریکا کے درمیان کشیدہ تعلقات کے باعث ایرانی وفد کو کئی انتظامی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اطلاعات کے مطابق ایران کے 11 سرکاری عہدیداروں کو امریکا میں داخلے کی اجازت نہیں ملی، جس کے بعد ٹیم کو اپنا کیمپ ایریزونا کے بجائے میکسیکو کے شہر تیخوانا منتقل کرنا پڑا۔ اس تبدیلی کی وجہ سے ٹیم کے تربیتی پروگرام میں بھی تاخیر ہوئی۔
میچ کے دوران اسٹیڈیم کے اندر مجموعی ماحول نسبتاً پُرسکون رہا اور ایرانی ٹیم کو اپنے حامیوں کی جانب سے بھرپور حمایت ملی۔ چار سال قبل قطر میں کھیلے گئے اپنے افتتاحی میچ کے برعکس اس مرتبہ ایرانی کھلاڑیوں نے قومی ترانہ بھی گایا، جو خود ایران میں ایک حساس اور بحث طلب معاملہ سمجھا جاتا ہے۔
نیوزی لینڈ نے میچ کا آغاز جارحانہ انداز میں کیا اور ساتویں منٹ میں ایلی جسٹ نے خوبصورت انداز میں گیند کو کنٹرول کرتے ہوئے گول کر دیا۔ یہ حملہ گول کیپر میکس کروکومب کی طویل کک سے شروع ہوا تھا، جسے کرس ووڈ نے سینے سے قابو کیا اور بعد میں ایلی جسٹ نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی ٹیم کو برتری دلا دی۔
میچ کے دوران دونوں ٹیموں کو متعدد مواقع ملے۔ نیوزی لینڈ کے کرس ووڈ ایک اور گول کے قریب پہنچے لیکن ایرانی کھلاڑی شہریار مغانلو نے اہم دفاعی مداخلت کرتے ہوئے خطرہ ٹال دیا۔ دوسری جانب مہدی طارمی کی ایک طاقتور کوشش گول پوسٹ سے ٹکرا گئی۔
ایران نے بالآخر مقابلہ برابر کر دیا جب 36 سالہ رامین رضائیان نے بروقت آگے بڑھتے ہوئے گیند کو جال میں پہنچا دیا۔
یوں ایران نے دو مرتبہ نقصان سے بچتے ہوئے اپنے ورلڈ کپ سفر کا آغاز ایک ڈرا کے ساتھ کیا، جبکہ میچ نے میدان کے اندر دلچسپ فٹبال اور میدان کے باہر سیاسی بحث، دونوں پہلوؤں کو نمایاں رکھا۔