خواتین ارکانِ اسمبلی آٹے دال کے بھاؤ سے کتنی واقف؟

شائع 17 جون 2026 12:24pm
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Punjab Budget 2026-27 | Women MPAs Reaction | Ghar Ka Budget vs Mehngai Reality - Aaj News
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