سی سی ڈی کی فائرنگ سے جاں بحق ہانیہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ، جسم پر گولیوں اور زخموں کے 11 نشانات
چکوال میں سی سی ڈی فائرنگ کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والی نو سالہ معصوم بچی ہانیہ عدیل کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی ہے، جس میں انکشاف ہوا ہے کہ بچی کے جسم پر گولیوں اور زخموں کے گیارہ نشانات پائے گئے ہیں۔
پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ہانیہ کی موت جسم میں متعدد گولیاں لگنے اور ان کے گہرے زخموں کی وجہ سے بہت زیادہ خون بہہ جانے کے باعث ہوئی ہے۔
ڈاکٹرز نے اپنی رائے دیتے ہوئے بتایا ہے کہ گولیاں لگنے کے بعد شدید صدمے اور جسم سے بہت زیادہ خون نکل جانے کی وجہ سے بچی کے دل اور پھیپھڑوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا جس سے اس کی جان چلی گئی۔
پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ہانیہ کے معصوم جسم پر گولیوں اور زخموں کے مجموعی طور پر گیارہ نشانات پائے گئے ہیں۔
ہسپتال میں معائنے کے دوران بچی کے جسم سے گولی کا ایک دھاتی ٹکڑا بھی برآمد ہوا ہے جسے ڈاکٹروں نے پولیس کے حوالے کر دیا ہے تاکہ گولی چلانے والے کا پتہ لگایا جا سکے۔
رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ اندھادھند فائرنگ کے نتیجے میں گولی لگنے سے بچی کی دائیں ران کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک گولی لگنے کی وجہ سے بچی کا دایاں پھیپھڑا بہت زیادہ متاثر ہوا اور اس کے اثر سے چھاتی کے اندر کافی خون جمع ہو گیا تھا۔
ڈاکٹروں نے اپنی تفصیلی رپورٹ میں لکھا ہے کہ فائرنگ کے باعث معصوم بچی کا جگر، بڑی اور چھوٹی آنتیں بھی شدید زخمی ہو گئی تھیں۔
رپورٹ کے مطابق، بچی کی دائیں چھاتی، پیٹ، ران اور بائیں کہنی پر گولیوں کے بہت گہرے زخم موجود تھے۔
ڈاکٹرز نے بتایا کہ ہانیہ کے جسم پر موجود تمام زخم اینٹی مارٹم ہیں، یعنی یہ تمام گولیاں اس وقت ماری گئیں جب بچی زندہ تھی۔
رپورٹ میں مزید واضح کیا گیا ہے کہ یہ زخم اتنے شدید اور گہرے تھے کہ عام حالات میں ان کی وجہ سے کوئی بھی انسان فوراً دم توڑ دیتا ہے۔
ڈاکٹروں کے مطابق گولی لگنے اور موت واقع ہونے کے درمیان کا وقت بالکل فوری رہا، یعنی گولی لگتے ہی بچی کی جان چلی گئی اور اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔
میڈیکو لیگل رپورٹ کے مطابق بچی کی موت ہونے اور اس کا پوسٹ مارٹم شروع کیے جانے کے درمیان چھ سے آٹھ گھنٹے کا وقت گزرا تھا۔
ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے بچی کے خون آلود کپڑے، ایکسرے کی فلمیں اور دیگر تمام ضروری شواہد کو اچھی طرح سیل کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ اس کیس کی قانونی کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکے۔