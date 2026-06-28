'ضرورت پڑی تو فوجی کارروائی مکمل کی جائیگی': ٹرمپ کی ایران کا وجود مٹانے دھمکی
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو سخت فوجی کارروائی کی وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو شروع کی گئی فوجی مہم کو مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر امریکی طیاروں نے ایران کے متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکی فضائیہ نے جنگ بندی معاہدے کی مبینہ خلاف ورزی کے بعد ایران کے میزائل اور ڈرون ذخائر، ساحلی ریڈار تنصیبات اور دیگر فوجی اہداف پر حملے کیے۔
صدر ٹرمپ کے مطابق امریکی طیاروں نے ایرانی میزائل اور ڈرون ذخیرہ گاہوں کے علاوہ ساحلی ریڈار سائٹس کو بھی نشانہ بنایا۔
انہوں نے ایران کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ایک وقت ایسا بھی آسکتا ہے جب امریکہ کے لیے مزید تحمل کا مظاہرہ کرنا ممکن نہ رہے اور اسے وہ فوجی کارروائی مکمل کرنا پڑے جس کا آغاز پہلے ہی کامیابی سے کیا جا چکا ہے۔
امریکی صدر نے مزید کہا کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو اس کے نتائج ایران کے لیے انتہائی سنگین ہوں گے اور اس کا وجود بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔