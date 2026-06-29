بھارت کو وائٹ واش کرنے کے اگلے ہی روز آئرلینڈ ٹیم کے ہیڈ کوچ کا استعفیٰ آگیا
آئرلینڈ کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ ہینرک ملان بھارت کے خلاف تاریخی ٹی 20 سیریز میں کامیابی کے فورا بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کردیا ہے جب کہ ان کی جگہ سابق آئرش کپتان گیری ولسن کو نیا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا گیا ہے۔
کرکٹ آئرلینڈ کے مطابق جنوبی افریقا سے تعلق رکھنے والے 45 سالہ ہینرک ملان، جو 2022 میں ہیڈ کوچ مقرر ہوئے تھے، اپنی موجودہ مدتِ ملازمت 2027 کے اوائل تک ہونے کے باوجود عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔
کرکٹ آئرلینڈ نے اپنے بیان میں کہا کہ ہینرک ملان کا خیال ہے کہ بھارت کے خلاف کامیاب ٹی 20 سیریز کے اختتام پر یہ ذمہ داری چھوڑنے کا مناسب وقت ہے۔
ملان کی کوچنگ میں آئرلینڈ نے مسلسل تین ٹی 20 ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا، اپنی تاریخ کی پہلی تین ٹیسٹ فتوحات حاصل کیں اور پہلی مرتبہ بھارت کے خلاف کسی بھی فارمیٹ میں سیریز جیتی۔
بھارت کے خلاف دو ٹی 20 میچوں کی سیریز میں آئرلینڈ نے 2-0 سے کلین سوئپ کیا۔ آئرلینڈ نے پہلے ٹی ٹوئنٹی میں بھارت کو 34 رنز سے شکست دی جبکہ دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد ایک رن سے ہرایا۔
اس شکست کے ساتھ شریاس ایئر کی بھارت کے ٹی20 کپتان کی حیثیت سے پہلی سیریز ناکامی پر ختم ہوئی جب کہ بھارت کو 2023 کے بعد پہلی مرتبہ کسی ٹی 20 سیریز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
ہینرک ملان نے اپنے بیان میں کہا کہ آئرلینڈ کے کھلاڑیوں، سپورٹ اسٹاف اور کرکٹ کمیونٹی کے ساتھ کام کرنا ان کے لیے اعزاز کی بات رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیم نے میدان میں کئی تاریخی کامیابیاں حاصل کیں، جن میں آسٹریلیا میں کھیلے گئے 2022 کے ٹی 20 ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے خلاف فتح، افغانستان کے خلاف پہلی ٹیسٹ کامیابی اور زمبابوے کے خلاف پہلی ہوم ٹیسٹ فتح نمایاں ہیں۔
کرکٹ آئرلینڈ نے سابق وکٹ کیپر بیٹر گیری ولسن کو نیا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا ہے۔ ولسن نے 2005 سے 2020 کے دوران آئرلینڈ کی نمائندگی کرتے ہوئے 292 بین الاقوامی میچ کھیلے جب کہ 2022 سے وہ اسسٹنٹ کوچ کی ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے۔
گیری ولسن گزشتہ تین دہائیوں میں آئرلینڈ میں پیدا ہونے والے پہلے ہیڈ کوچ ہوں گے۔ ان سے قبل 1990 کی دہائی کے آغاز میں جان وِلز یہ ذمہ داری انجام دے چکے ہیں۔
کرکٹ آئرلینڈ کے مطابق ہینرک ملان آئندہ ایک ماہ تک گیری ولسن کے ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ ذمہ داریوں کی منتقلی کا عمل مکمل کیا جا سکے۔ آئرلینڈ کی ٹیم اگست میں افغانستان کے خلاف ون ڈے سیریز کھیلے گی، جسے 2027 ورلڈ کپ کوالیفائرز کی تیاری کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔