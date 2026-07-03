فیفا ورلڈ کپ: کروشیا کا خواب ٹوٹ گیا، پرتگال پری کوارٹر فائنل میں داخل
فٹبال ورلڈ کپ 2026 کے راؤنڈ آف 32 میں انتہائی سنسنی خیز مقابلے کے بعد پرتگال نے کروشیا کو دو کے مقابلے میں ایک گول سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔
اس میچ کے آخری لمحات میں کروشیا کی جانب سے کیا گیا ایک گول ویڈیو اسسٹنٹ ریفری یعنی وی اے آر ٹیکنالوجی کی وجہ سے مسترد کر دیا گیا، جس نے کروشیا کے ورلڈ کپ کے سفر کو ختم کر دیا۔ اس فیصلے پر فٹ بال کے مداحوں میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔
میچ کے آغاز میں کروشیا کی ٹیم نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ ایوان پیریسچ نے ایک خوبصورت پاس پر گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلائی۔ تاہم پرتگال کے مشہور کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو نے پنالٹی کک پر گول کر کے اسکور برابر کر دیا۔ یہ رونالڈو کے کیریئر کا چھٹے ورلڈ کپ میں ناک آؤٹ مرحلے کا پہلا گول تھا۔
اس کے بعد پرتگال کے کوچ نے رونالڈو کی جگہ رابن نیویس کو میدان میں اتارا۔ یہ تبدیلی پرتگال کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی اور ان کے کھلاڑی گونزالو راموس نے ایک بہترین ہیڈر کے ذریعے گول کر کے پرتگال کو دو ایک کی برتری دلا دی۔
میچ کے آخری لمحات میں کروشیا نے اسکور برابر کرنے کے لیے پورا زور لگا دیا۔ میچ کے 103 ویں منٹ میں کروشیا کے کھلاڑی جوشکو گوارڈیول نے گیند کو جال کے اندر پہنچا دیا، جس پر کروشیا کے کھلاڑیوں اور مداحوں نے جشن منانا شروع کر دیا۔ ریفری نے شروع میں اسے گول قرار دیا تھا، لیکن بعد میں اس فیصلے پر نظرثانی کی گئی۔
وی اے آر نے اس گول کا جائزہ لیا اور ریفری کو اسکرین پر دوبارہ منظر دیکھنے کے لیے بلایا گیا۔ طویل جانچ کے بعد گول کو آف سائیڈ قرار دے کر منسوخ کر دیا گیا۔ اس فیصلے پر کروشیا کے کھلاڑیوں نے شدید احتجاج کیا اور ریفری کے گرد جمع ہوگئے۔
وی اے آر حکام کے مطابق اصل معاملہ کراس کے دوران ہونے والے ایک معمولی ٹچ کا تھا۔ جائزے میں یہ نتیجہ نکالا گیا کہ ایگور ماتانووچ نے پیریشیچ کے کراس کو ہلکا سا چھوا تھا، جس کے بعد گیند ماریو پاسالیچ تک پہنچی۔ اگرچہ ٹی وی ری پلے میں یہ رابطہ واضح طور پر نظر نہیں آیا، لیکن قوانین کے مطابق یہی لمحہ آف سائیڈ کا تعین کرنے کے لیے اہم ثابت ہوا۔
فیفا ورلڈ کپ 2026 میں استعمال ہونے والی ایڈیڈاس ٹرائیونڈا میچ بال میں جدید موشن سینسر نصب ہے، جو گیند کو لگنے والے ہر ٹچ کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ وی اے آر حکام نے اسی سینسر سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کی مدد سے تصدیق کی کہ ماتانووچ نے واقعی گیند کو چھوا تھا۔ اس کے بعد سیمی آٹومیٹڈ آف سائیڈ ٹیکنالوجی نے یہ بھی ظاہر کیا کہ اس لمحے پاسالیچ دفاعی کھلاڑیوں سے آگے تھے، جس کی وجہ سے آف سائیڈ کا قانون لاگو ہوگیا۔
بعد ازاں پاسالیچ نے گیند گواردیول کو دی، جنہوں نے گول اسکور کیا، لیکن چونکہ حملے کی بنیاد آف سائیڈ پوزیشن سے جڑی ہوئی تھی، اس لیے ریفری نے گول کو مسترد کر دیا۔
یہ فیصلہ ورلڈ کپ کے سب سے زیادہ زیر بحث فیصلوں میں شامل ہوگیا ہے۔ بہت سے ناظرین اور فٹبال مبصرین ٹی وی ری پلے میں ماتانووچ کے ٹچ کو واضح طور پر نہیں دیکھ سکے، جس کے باعث سوشل میڈیا اور کھیلوں کے حلقوں میں بحث چھڑ گئی۔ تاہم وی اے آر حکام کا کہنا ہے کہ جدید سینسر ٹیکنالوجی اور آف سائیڈ سسٹم کے مشترکہ استعمال نے فیصلے کو درست ثابت کیا۔
کروشیا کے کھلاڑیوں نے اس فیصلے پر شدید احتجاج کیا کیونکہ ٹی وی ری پلے میں کوئی واضح غلطی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن جدید ٹیکنالوجی کے ثبوت کے سامنے ریفری کا فیصلہ حتمی رہا اور پرتگال یہ میچ جیت کر کوارٹر فائنل کی دوڑ میں شامل ہو گیا۔