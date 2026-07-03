اسپین نے آسٹریا کو 0-3 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی
اسپین نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے ناک آؤٹ مرحلے میں آسٹریا کو 0-3 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔
اسپین کی جانب سے میکل اویارزابال نے دو گول کیے، جبکہ پیڈرو پورو نے ایک گول اسکور کیا۔ پوری ٹیم نے شاندار کھیل پیش کیا اور آسٹریا کو گول کرنے کا کوئی واضح موقع نہیں دیا۔
پہلے ہاف میں اسپین نے مسلسل حملے کیے۔ ایک گول فاؤل کی وجہ سے مسترد ہوگیا، لیکن کچھ دیر بعد مارک کوکوریلا کے کراس پر اویارزابال نے گول کر کے ٹیم کو 0-1 کی برتری دلائی۔
دوسرے ہاف میں آسٹریا نے واپسی کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ 66 ویں منٹ میں پیڈرو پورو نے ہیڈر کے ذریعے دوسرا گول کیا۔ میچ کے آخری لمحات میں آسٹریا کے دفاع کی غلطی پر اویارزابال نے اپنا دوسرا اور اسپین کا تیسرا گول کر دیا۔
اس کامیابی کے بعد اسپین کا اگلا مقابلہ پری کوارٹر فائنل میں پرتگال یا کروشیا سے ہوگا۔ میچ کے بعد میکل اویارزابال نے کہا کہ انہیں کسی خاص ٹیم سے کھیلنے کی خواہش نہیں، جو بھی حریف سامنے آئے گا، اسپین اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔
18 سالہ لامین یامال نے بھی اپنی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ انجری سے صحت یاب ہونے کے بعد آہستہ آہستہ اپنی بہترین فارم میں واپس آ رہے ہیں اور اب خود کو پہلے سے بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ٹورنامنٹ کا فیصلہ کن مرحلہ شروع ہو چکا ہے، جہاں کسی بھی غلطی کی گنجائش نہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہر کھلاڑی کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنی قومی ٹیم کے ساتھ ورلڈ کپ کھیلے اور اسے جیتے، اور وہ بھی اسپین کے ساتھ یہ خواب پورا کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے۔