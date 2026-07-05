مراکش نے کینیڈا کو 3-0 سے ہرا کر ورلڈ کپ 2026 کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی
فیفا ورلڈ کپ 2026 کے راؤنڈ آف 16 میں مراکش نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشترکہ میزبان کینیڈا کو 3-0 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔
امریکی شہر ہیوسٹن میں کھیلے گئے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے راؤنڈ آف 16 کے میچ میں مراکش نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشترکہ میزبان کینیڈا کو 3-0 سے شکست دے کر آخری آٹھ ٹیموں میں جگہ بنا لی۔
پہلے ہاف میں دونوں ٹیموں کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے میں آیا، جہاں گول کے مواقع کم جب کہ فاؤلز اور یلو کارڈز زیادہ رہے۔ کینیڈا نے ابتدا میں بہتر کھیل پیش کیا اور کئی حملے کیے، تاہم مراکش کے گول کیپر یاسین بونو نے عمدہ سیوز کرکے اپنی ٹیم کو نقصان سے بچائے رکھا۔
کینیڈا کے تانی اولوواسیئی نے دسویں منٹ میں خطرناک کوشش کی، جسے بونو نے ناکام بنایا، جب کہ متعدد کارنرز کے باوجود میزبان ٹیم برتری حاصل نہ کر سکی۔
پہلے ہاف کے دوران مراکش کو اس وقت دھچکا لگا جب بائرن میونخ میں شمولیت اختیار کرنے والے اور ٹورنامنٹ میں تین گول کرنے والے اسماعیل صیباری انجری کے باعث میدان چھوڑنے پر مجبور ہوگئے اور ان کی جگہ سفیان رحیمی میدان میں آئے۔
وقفے سے قبل مراکش کے کپتان اشرف حکیمی اور کینیڈا کے رچی لاریہ کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی، جس پر دونوں کھلاڑیوں کو یلو کارڈ دکھایا گیا۔ انگلش ریفری مائیکل اولیور نے پہلے ہاف میں مجموعی طور پر چھ کھلاڑیوں کو وارننگ دی۔
دوسرے ہاف کے آغاز کے ساتھ ہی مراکش نے کھیل کا رخ بدل دیا۔
میچ کے 50ویں منٹ میں اشرف حکیمی کی فری کک پر عزالدین اوناحی نے فرسٹ ٹائم شاٹ سے مراکش کو برتری دلائی۔ کینیڈا کے گول کیپر میکسم کریپو اپنے ہی دفاعی کھلاڑیوں کی اوٹ میں آنے کے باعث گیند بروقت نہ دیکھ سکے اور گول بچانے میں ناکام رہے۔
برتری کے بعد کینیڈا نے میچ میں واپسی کی بھرپور کوشش کی، مگر مراکش نے دفاعی نظم برقرار رکھتے ہوئے میزبان ٹیم کے حملے ناکام بنائے۔
میچ کے 82ویں منٹ میں ایک تیز رفتار جوابی حملے کے دوران عزالدین اوناحی نے اپنا دوسرا اور ٹیم کا دوسرا گول اسکور کرکے مراکش کی فتح تقریباً یقینی بنا دی۔
اضافی وقت کے آخری لمحات میں متبادل کھلاڑی سفیان رحیمی نے تیسرا گول کرکے کینیڈا کی امیدوں کا مکمل خاتمہ کر دیا۔
اس شکست کے ساتھ کینیڈا ورلڈ کپ 2026 سے باہر ہونے والا پہلا میزبان ملک بن گیا، جب کہ مراکش نے مسلسل دوسرے ورلڈ کپ میں کوارٹر فائنل تک رسائی حاصل کرتے ہوئے اپنی مضبوط فارم برقرار رکھی۔