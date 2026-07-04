ماتھا زخمی کرنے والے حریف ٹیم کے کھلاڑی میچ ختم ہوتے ہی میسی کے دیوانے نکلے
ارجنٹینا کے کپتان اور اسٹار فٹبالر لیونل میسی ایک سخت میچ کے بعد زخمی حالت میں بھی مداحوں کے دل جیت گئے۔
میامی میں کھیلے گئے فٹ بال ورلڈ کپ کے ایک بہت ہی سنسنی خیز میچ میں ارجنٹینا نے کیپ ورڈے کی ٹیم کو تین کے مقابلے میں دو گول سے ہرا دیا۔
یہ میچ ارجنٹینا کے لیے بالکل آسان نہیں تھا اور کیپ ورڈے کے ڈیفنڈرز نے میسی کو گیند سے دور رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ کھیل کے آخری منٹوں میں میسی کا سر مخالف کھلاڑی کے گھٹنے سے بری طرح ٹکرا گیا۔ لیکن جیسے ہی میچ ختم ہوا، میدان کا منظر بالکل بدل گیا۔
کیپ ورڈے کے کھلاڑی، جو پورے 120 منٹ تک میسی کو روکنے کی کوشش کرتے رہے، میچ کے بعد ان کے ساتھ تصاویر بنوانے کے لیے قطار میں کھڑے نظر آئے۔ سوشل میڈیا پر یہ مناظر تیزی سے وائرل ہو گئے، جن میں حریف کھلاڑیوں کی میسی کے لیے احترام اور عقیدت واضح دیکھی جا سکتی تھی۔
کیپ ورڈے کے ایک کھلاڑی نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ”میسی کے خلاف کھیلنا ہمارے لیے اعزاز ہے، وہ فٹبال کی دنیا کے لیجنڈ ہیں۔“
اس میچ میں 39سالہ لیونل میسی نے ایک بار پھر جادوئی کھیل دکھایا اور اپنی ٹیم کے لیے پہلا گول کیا۔ اس ٹورنامنٹ میں یہ ان کا ساتواں گول تھا۔ بہترین کھیل کی وجہ سے انہیں میچ کا سب سے اچھا کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اسی میچ کے دوران میسی نے ارجنٹینا کے پرانے فٹ بالر ڈیاگو میراڈونا کا ایک بڑا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔
میسی اب ورلڈ کپ کی تاریخ میں اپنے ساتھی کھلاڑیوں کو گول کرنے میں سب سے زیادہ مدد فراہم کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ اب ان کی مدد سے کیے گئے گولز کی تعداد نو ہو گئی ہے جبکہ میراڈونا نے اپنے زمانے میں آٹھ بار ایسی مدد کی تھی۔
اس جیت کے ساتھ ہی ارجنٹینا کی ٹیم اب اگلے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہے جہاں وہ اپنے ورلڈ کپ کے ٹائٹل کو بچانے کی کوشش جاری رکھے گی۔