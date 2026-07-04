کراچی میں بادلوں کا راج، شام میں ہلکی بوندا باندی کا امکان
شہر قائد میں آج بادلوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں جس کے باعث موسم نسبتاً خوشگوار محسوس کیا جا رہا ہے، تاہم دن بھر موسم مرطوب رہنے اور مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں شام کے اوقات میں شہر کے چند علاقوں میں ہلکی بوندا باندی ہو سکتی ہے، تاہم آئندہ ہفتے شہر میں کسی قابلِ ذکر بارش کا امکان نہیں ہے۔
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج کراچی کا کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ رپورٹ کے مطابق اس وقت شہر کا درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 74 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے باعث گرمی کی شدت زیادہ محسوس ہو سکتی ہے۔
شہر میں اس وقت ہوائیں 22 کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں، جس سے موسم میں کسی حد تک خنکی کا احساس برقرار ہے۔
محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ آج دن کے دوران کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔
اُدھرمحکمہ موسمیات نے خیبرپختونخوا کے مختلف اضلاع میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوبے کا بیشتر حصہ گرم اور مرطوب موسم کی لپیٹ میں رہے گا، جبکہ میدانی علاقوں میں شام کے بعد گرد آلود ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق پشاور، نوشہرہ، مردان، چارسدہ اور صوابی میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اسی طرح ہری پور، ایبٹ آباد، شانگلہ، ملاکنڈ، اپر و لوئر دیر اور چترال میں بھی بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بونیر، باجوڑ، کوہستان، تورغر، بٹگرام اور مانسہرہ میں بھی بارش کی توقع ہے، جبکہ کوہاٹ، کرک، ہنگو، کرم اور اورکزئی کے مختلف علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔
محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ صوبے کے میدانی اضلاع میں شام کے بعد گرد آلود تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جس کے باعث شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
ادھر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے کے مختلف علاقوں میں بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق چراٹ میں سب سے زیادہ 50 ملی میٹر بارش ہوئی، جبکہ مالم جبہ میں 16 ملی میٹر اور پاراچنار میں 13 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
اسی طرح لنڈی کوتل میں 5 ملی میٹر، باجوڑ میں 4 ملی میٹر اور دروش میں 3 ملی میٹر بارش ہوئی، جبکہ پشاور، دیر، کالام اور میرکھنی میں ایک، ایک ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔