Dozens of US Troops Reportedly Injured, Multiple Helicopters Destroyed | 10AM HEADLINES | 19JULY 26

Dozens of US Troops Reportedly Injured, Multiple Helicopters Destroyed | 10AM HEADLINES | 19JULY 26
Published 19 Jul, 2026 12:00pm
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Dozens of US Troops Reportedly Injured, Multiple Helicopters Destroyed | 10AM HEADLINES | 19JULY 26
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