PM Promotes Lt Gen Amir Raza to General, Appoints NSC Commander - Aaj News

PM Promotes Lt Gen Amir Raza to General, Appoints NSC Commander - Aaj News
Published 24 Jul, 2026 12:20pm
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PM Promotes Lt Gen Amir Raza to General, Appoints NSC Commander - Aaj News
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