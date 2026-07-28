KP CM Sohail Afridi | PTI Protest | August 5 Plan | Imran Khan Release - Aaj News

KP CM Sohail Afridi | PTI Protest | August 5 Plan | Imran Khan Release - Aaj News
Published 28 Jul, 2026 11:10pm
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KP CM Sohail Afridi | PTI Protest | August 5 Plan | Imran Khan Release - Aaj News
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