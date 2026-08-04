یورپ میں آگ سے تباہی
شدید گرمی کی لہروں اور طویل عرصے تک بارشیں نہ ہونے کے باعث، یورپ اس وقت جنگلات میں لگنے والی بھیانک آگ کی لپیٹ میں ہے، جس نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ سائنس دانوں کے مطابق ان غیر معمولی موسمی حالات اور شدت کو تیز تر ہوتی موسمیاتی تبدیلیوں نے مزید سنگین بنا دیا ہے۔ اِس آفت کے نتیجے میں ہزاروں ایکڑ پر پھیلے سبزہ زار، جنگلات اور رہائشی علاقے خاکستر ہو چکے ہیں، جبکہ مقامی آبادی کو بڑے پیمانے پر نقل مکانی اور شدید معاشی و ماحولیاتی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آگ سے نکلنے والے زہریلے دھوئیں اور باریک ذرات (پی ایم 2.5) نے سینکڑوں کلومیٹر دور تک ہوا کی کوالٹی کو انتہائی خراب کر دیا ہے، جس سے سانس کی بیماریوں اور عوام کی صحت کے خدشات بڑھ گئے ہیں، اس کے ساتھ ہی نایاب جنگلی حیات، چرند پرند اور ان کے قدرتی مسکن شدید متاثر ہوئے ہیں، جس کی بحالی میں دہائیاں لگ سکتی ہیں۔