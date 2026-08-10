Pakistan Receives $3.6 Billion in Remittances in July - Aaj News

Pakistan Receives $3.6 Billion in Remittances in July - Aaj News
Published 10 Aug, 2026 04:10pm
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Pakistan Receives $3.6 Billion in Remittances in July - Aaj News
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