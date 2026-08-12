یورپ میں دن آج اندھیرے میں بدل جائے گا، نایاب فلکیاتی مظہر کس وقت رونما ہوگا؟
رواں سال کا دوسرا سورج گرہن آج ہوگا۔ گرہن کا مشاہدہ یورپ کے مختلف علاقوں سمیت گرین لینڈ، آئس لینڈ، اسپین کے شمالی حصوں اور پرتگال میں کیا جائے گا، جبکہ برطانیہ اور آئرلینڈ میں سورج گرہن جزوی طور پر نظر آئے گا۔ یورپ میں 1999 کے بعد پہلی بار مکمل سورج گرہن کا نظارہ کیا جاسکے گا۔
ماہرین کے مطابق اس فلکیاتی مظہر کے دوران چاند، سورج اور زمین کے درمیان آ جائے گا، جس کے باعث سورج کی روشنی کچھ دیر کے لیے مکمل یا جزوی طور پر زمین تک پہنچنے سے رک جائے گی۔
مکمل سورج گرہن کے راستے میں موجود علاقوں میں دن کے وقت سورج مکمل طور پر چاند کے پیچھے چھپ جائے گا، جس سے چند لمحوں کے لیے غیر معمولی تاریکی کا منظر پیدا ہوگا۔
یورپ کے وقت کے مطابق رات 8 بجکر 27 منٹ پرمکمل گرہن کا آغاز ہوگا۔ جبکہ جی ایم ٹی ٹائم شام 6 بجکر 27 منٹ پر مکمل گرہن شروع ہوگا۔یہ یورپ میں گزشتہ 30 سالوں کے دوران دیکھا جانے والا پہلا مکمل سورج گرہن ہے۔
پاکستان میں اس سورج گرہن کا مشاہدہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ گرہن کے اوقات پاکستان میں رات کے وقت ہوں گے۔
یورپ میں مکمل سورج گرہن کا یہ نظارہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ خطے کے بعض حصوں میں 1999 کے بعد پہلی مرتبہ مکمل سورج گرہن دیکھا جاسکے گا۔ فلکیات میں دلچسپی رکھنے والے افراد اور ماہرین اس نایاب منظر کے مشاہدے کے لیے خصوصی انتظامات کر رہے ہیں۔
ماہرین نے سورج گرہن کا مشاہدہ کرتے وقت آنکھوں کی حفاظت کے لیے مخصوص سولر سیفٹی گلاسز یا مستند حفاظتی آلات استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عام دھوپ کے چشمے یا بغیر حفاظتی آلات کے براہِ راست سورج کی جانب دیکھنا آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہوسکتا ہے۔
یہ سورج گرہن رواں سال ہونے والا دوسرا سورج گرہن ہے۔