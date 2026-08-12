سیلز گرل سے رونالڈو کی اہلیہ بننے تک، جورجینا روڈریگز کی دلچسپ کہانی
فٹ بال کے عالمی سپر اسٹار کرسٹیانو رونالڈو نے تقریباً ایک دہائی تک ساتھ رہنے والی اپنی ساتھی جورجینا روڈریگز کے ساتھ بالآخر شادی کرلی، جس کے بعد جورجینا ایک بار پھر دنیا بھر میں توجہ کا مرکز بن گئی ہیں۔ دونوں نے 11 اگست 2026 کو پرتگال کے شہر کاسکائس میں ایک نجی سول تقریب کے دوران شادی کی، جس میں ان کے پانچ بچے بھی شریک ہوئے۔
رونالڈو اور جورجینا نے شادی کی خبر کسی بڑی تقریب یا تفصیلی اعلان کے بجائے سوشل میڈیا پر اپنی شادی کی انگوٹھیوں کی تصویر شیئر کرکے دی۔ یوں کئی سال سے جاری ان کے تعلق نے باقاعدہ ازدواجی رشتے کی شکل اختیار کرلی۔
عام ملازمت سے فیشن کی دنیا تک
جورجینا روڈریگز 1995 میں اسپین کے شہر جاکا میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے کم عمری میں رقص اور بیلے کی تربیت حاصل کی اور بعد میں فیشن کی دنیا میں قدم رکھا۔ میڈرڈ منتقل ہونے کے بعد انہوں نے ایک معروف لگژری برانڈ کے اسٹور میں سیلز اسسٹنٹ کے طور پر کام کیا۔
یہی ملازمت ان کی زندگی کا اہم موڑ ثابت ہوئی، کیونکہ 2016 میں ایک گچی اسٹور میں کام کے دوران ان کی ملاقات کرسٹیانو رونالڈو سے ہوئی۔ اس وقت رونالڈو دنیا کے مشہور ترین فٹ بالرز میں شمار ہوتے تھے۔
جورجینا نے اپنی نیٹ فلکس دستاویزی سیریز ’آئی ایم جورجینا‘ میں رونالڈو سے ملاقات اور اپنے تعلق کے کئی پہلو بیان کیے۔ انہوں نے بتایا کہ رونالڈو انہیں لینے کے لیے انتہائی مہنگی اور پرتعیش گاڑیوں میں آیا کرتے تھے۔
رونالڈو نے بھی اپنے تعلق کے بارے میں بات کرتے ہوئے اعتراف کیا تھا کہ ابتدا میں انہیں اندازہ نہیں تھا کہ جورجینا کے ساتھ ان کا رشتہ اتنا مضبوط ہوجائے گا۔
انہوں نے کہا تھا، ”میں نے شروع میں نہیں سوچا تھا کہ یہ رشتہ اتنا مضبوط ہوگا یا مجھے ان سے محبت ہوجائے گی، سچ کہوں تو مجھے اس کی توقع نہیں تھی۔ لیکن کچھ وقت بعد مجھے احساس ہوا کہ یہی میری زندگی کی اصل خاتون ہیں۔“
محبت سے خاندان تک
رونالڈو اور جورجینا نے جنوری 2017 میں پہلی مرتبہ ایک ساتھ عوامی تقریب میں شرکت کی۔ اسی سال نومبر میں ان کے ہاں بیٹی الانا مارٹینا کی پیدائش ہوئی۔ بعد میں اپریل 2022 میں ان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے، تاہم افسوسناک طور پر ان میں سے بیٹا اینجل پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد انتقال کرگیا۔
اس وقت رونالڈو اور جورجینا کے خاندان میں پانچ بچے شامل ہیں۔ ان کی دو بیٹیاں الانا مارٹینا اور بیلا ایسمرالڈا ہیں، جبکہ جورجینا رونالڈو کے بڑے بیٹے کرسٹیانو جونیئر اور جڑواں بچوں ایوا اور میٹیو کی بھی پرورش میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں۔
منگنی کے بعد شادی کا انتظار
جورجینا اور رونالڈو نے اگست 2025 میں اپنی منگنی کی تصدیق کی تھی۔ جورجینا نے سوشل میڈیا پر اپنی منگنی کی انگوٹھی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا تھا، ”ہاں، میں چاہتی ہوں۔ اس زندگی میں بھی اور اپنی تمام زندگیوں میں بھی۔“
اس کے بعد تقریباً ایک سال تک مداح دونوں کی شادی کا انتظار کرتے رہے۔ شادی سے چند روز پہلے پرتگال میں ایک چرچ کے باہر رونالڈو اور جورجینا کی شادی کی افواہ بھی پھیل گئی تھی، جس کے بعد بڑی تعداد میں مداح وہاں پہنچ گئے تھے، تاہم بعد میں معلوم ہوا کہ وہاں کسی اور جوڑے کی شادی تھی۔
سیلز گرل سے عالمی شہرت یافتہ شخصیت
رونالڈو کے ساتھ تعلق کے بعد جورجینا نے صرف فٹ بال اسٹار کی ساتھی کے طور پر شناخت نہیں بنائی بلکہ فیشن اور سوشل میڈیا کی دنیا میں بھی اپنا مقام بنایا۔ وہ معروف فیشن میگزینز کے لیے کام کرچکی ہیں اور عالمی برانڈز کے ساتھ بھی نظر آتی رہی ہیں۔
ان کی زندگی پر بننے والی نیٹ فلکس سیریز ’آئی ایم جورجینا‘ نے ان کی ذاتی زندگی، خاندان، فیشن اور رونالڈو کے ساتھ تعلق کو دنیا بھر کے مداحوں کے سامنے پیش کیا۔
جورجینا سوشل میڈیا پر بھی انتہائی مقبول ہیں اور ان کے کروڑوں فالوورز ہیں۔ ماڈلنگ کے علاوہ انہوں نے کاروباری سرگرمیوں میں بھی قدم رکھا اور فیشن سے متعلق منصوبوں کے ذریعے اپنی الگ شناخت بنائی۔
تقریباً ایک دہائی بعد رشتہ ازدواج میں بدل گیا
جورجینا اور رونالڈو کی کہانی ایک ایسی ملاقات سے شروع ہوئی تھی جہاں ایک نوجوان لڑکی ایک لگژری اسٹور میں سیلز اسسٹنٹ کے طور پر کام کررہی تھی۔ چند سال بعد وہ دنیا کے سب سے مشہور فٹ بالرز میں سے ایک کی شریک حیات بن گئیں۔
11 اگست 2026 کو پرتگال میں ہونے والی اس شادی کے بعد جورجینا کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوگیا ہے۔ تقریباً دس سال تک ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے رونالڈو اور جورجینا اب باقاعدہ طور پر میاں بیوی بن چکے ہیں، جبکہ ان کا پانچ بچوں پر مشتمل خاندان اس نئی زندگی کا اہم حصہ ہے۔