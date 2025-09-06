بھارت ایک سے دو ماہ میں مذاکرات کی میز پر آکر صدر ٹرمپ سے معافی مانگے گا، امریکی وزیر کا دعویٰ
امریکی وزیر تجارت ہاورڈ لوٹنک نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت ایک سے دو ماہ میں مذاکرات کی میز پر آکر صدر ٹرمپ سے معافی مانگے گا کیونکہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے ٹرمپ کے عائد کردہ نئے محصولات (Tariffs) کے اعلان کے بعد روس اور چین کے ساتھ تعلقات کو فروغ دیا ہے۔
امریکی وزیر تجارت ہاورڈ لوٹنک نے ’بلومبرگ‘ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بھارت پر 25 فیصد اضافی ٹیرف ہٹانے کے لیے تین شرائط بھی رکھ دی ہیں۔
انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کو روس سے تیل خریدنا بند کرنا ہوگا، برکس اتحاد چھوڑنا ہوگا اور امریکا کی حمایت کرنا ہوگی ورنہ 50 فیصد ٹیرف برداشت کرے۔
انہوں نے مزید کہا کہ پھر یہ فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں ہو گا کہ وہ مودی کے ساتھ کیسے نمٹتے ہیں۔ ہم یہ فیصلہ انہیں پر چھوڑتے ہیں، اسی لیے کیونکہ وہ صدر ہیں۔