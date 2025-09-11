لائیو ٹی وی  
خیبرپختونخوا: سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 19 بھارتی حمایت یافتہ خوارج ہلاک

تمام خوارج بھارتی سرپرست گروہ “فتنہ الخوارج” سے تعلق رکھتے تھے اور متعدد دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے، آئی ایس پی آر
naveed-akbar نوید اکبر
شائع 11 ستمبر 2025 10:45am
پاکستان

خیبرپختونخوا میں نو اور 10 ستمبر کو سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیوں کے دوران 19 بھارتی سرپرست خوارج ہلاک ہوگئے۔

انٹر سروسز پبلک ریلیشن (آئی ایس پی آر) کے مطابق خیبرپختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے نو اور دس ستمبر کے دوران تین مختلف کارروائیوں میں 19 خوارج کو جہنم واصل کر دیا ہے۔

یہ تمام خوارج بھارتی سرپرست گروہ “فتنہ الخوارج” سے تعلق رکھتے تھے اور علاقے میں متعدد دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے۔

ترجمان پاک فوج کے مطابق مہمند کے علاقے گلونو میں انٹیلی جنس اطلاعات پر مبنی آپریشن کیا گیا، جہاں خوارج کی موجودگی کی اطلاع تھی۔

سیکیورٹی فورسز نے دشمن کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور 14 خوارج مارے گئے۔

AAJ News Whatsapp

شمالی وزیرستان کے علاقے دتہ خیل میں بھی ایک اور انٹیلی جنس بنیاد پر کارروائی کی گئی، جہاں فائرنگ کے تبادلے میں چار خوارج ہلاک ہو گئے۔

بنوں ضلع میں ایک الگ مقابلہ پیش آیا، جس میں سیکیورٹی فورسز نے ایک خارجی کو جہنم واصل کر دیا۔

آئی ایس پی آر کے مطابق کارروائیوں کے دوران مارے جانے والے خوارج سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ یہ دہشت گرد مقامی آبادی کو نشانہ بنانے سمیت مختلف دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث رہے تھے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں موجود کسی بھی خارجی کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن اور کلیئرنس آپریشنز جاری ہیں۔

آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ پاک فوج ملک سے بھارتی سرپرست دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور دہشت گردوں کے خلاف جنگ کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔

