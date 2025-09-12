پاکستان نے آئی ایم ایف سے نیا میونسپل ٹیکس لگانے کی اجازت مانگ لی
اسلام آباد میں 213 ارب روپے لاگت سے جناح میڈیکل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے حکومت نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف)سے نیا میونسپل ٹیکس لگانے کی اجازت مانگ لی۔
جناح میڈیکل کمپلیکس کا منصوبہ تین سال میں فنڈز اکٹھے کرنے کی شرط کے باعث مشکلات کا شکار ہے۔ آئی ایم ایف نے منصوبے کی مزید تفصیلات طلب کی ہیں، جبکہ عالمی مالیاتی ادارے کا فنڈ مشن 25 ستمبر سے 8 اکتوبر تک اسلام آباد میں قیام کرے گا۔
فنڈنگ مسائل کے حل کے لیے ای سی این ای سی نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور متبادل طور پر ہنگامی بجٹ سے 30 ارب روپے جاری کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزارت خزانہ نے منصوبے کے لیے میونسپل ٹیکس کے ذریعے وسائل اکٹھے کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔
جناح میڈیکل کمپلیکس میں ایک ہزار بستروں کے ساتھ جدید سہولتیں شامل ہوں گی، حکومت اسے 2028 کے وسط تک مکمل کرنے کی خواہاں ہے۔ منصوبے کے لیے ابتدائی ساڑھے تین ارب روپے کمپنی کے قیام اور بھرتیوں کے لیے جاری کیے جائیں گے۔
اس سے قبل، وزیراعظم شہباز شریف نے وزارتِ خزانہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) سے سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کے بلوں میں ایک ماہ کے استثنا کی تجویز پر بات کرے۔
ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کی منظوری کے بعد یہ ریلیف پورے ملک کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں دیا جائے گا۔ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے متاثرین کو فوری ریلیف فراہم کیا جا سکے گا۔