ہفتہ, ستمبر 13, 2025  
20 Rabi ul Awal 1447  
نیپال کی پارلیمنٹ تحلیل، نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان

صدر نے ملک میں عام انتخابات منعقد کرانے کی منظوری دیدی
ویب ڈیسک
شائع 13 ستمبر 2025 09:52pm
دنیا

نیپال کی عبوری وزیر اعظم سشیلا کارکی نے عہدہ سنبھالتے ہی پارلیمنٹ تحلیل کر کے آئندہ انتخابات کا اعلان کر دیا۔

نیپال کی عبوری وزیر اعظم سشیلا کارکی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھاتے ہی ملک کی پارلیمنٹ تحلیل کر دی اور اگلے سال 5 مارچ کو عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا ہے۔

یاد رہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ نیپال کی کسی خاتون کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا ہے۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق صدارتی دفتر نے عبوری وزیراعظم کی سفارش پر پارلیمنٹ تحلیل کرنے اور انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر نے 5 مارچ 2026 کو ملک میں عام انتخابات منعقد کرنے کی منظوری دی ہے۔

واضح رہے کہ نیپال میں گزشتہ ہفتے سوشل میڈیا پابندی کے خلاف مظاہروں کے دوران 51 افراد ہلاک اور 1300 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔

ملک کی کئی سڑکیں بند ہیں اور فوج دارالحکومت کھٹمنڈو میں گشت کر رہی ہے۔ شام 7 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو نافذ ہے۔

اس سے قبل ملک میں سیاسی بے چینی کے باعث سابق وزرائے اعظم، کابینہ ارکان، پارلیمنٹ اور عدالتوں کو نذر آتش کر دیا گیا تھا۔ تاہم اب صورتحال معمول کی جانب بڑھ رہی ہے۔

