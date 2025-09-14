لائیو ٹی وی  
پیر, ستمبر 15, 2025  
21 Rabi ul Awal 1447  
ایشیا کپ میں پاکستان کی ناقص بیٹنگ، شائقین بابر اعظم کو کیوں یاد کرنے لگے؟

دبئی میں ایشیا کپ کے اہم میچ میں پاکستان ٹیم کا ٹاپ آرڈر بالکل ناکام رہا اور بھارت سے ہار کا سامنا کرنا پڑا
ویب ڈیسک
شائع 14 ستمبر 2025 11:52pm
کھیل

ایشیا کپ ٹی 20 میں بھارت کے خلاف پاکستان ٹیم کی ناقص بیٹنگ دیکھ کر قومی کرکٹ ٹیم کے شائقین کو سابق کپتان بابر اعظم کی یاد ستانے لگی۔

اتوار کو ایشیا کپ کے اہم میچ میں پاکستان ٹیم کا ٹاپ آرڈر بالکل ناکام رہا، اوپنر صائم ایوب صفر پر آؤٹ ہوئے جب کہ کپتان سلمان علی آغا، محمد حارث ، فخر زمان ، حسن نواز بھی بڑا اسکور کرنے میں ناکام رہے۔

پاکستان کی ٹیم نے 9 وکٹوں کے نقصان پر 127 رنز بنائے جب کہ بھارت نے پاکستان ٹیم کو7 وکٹوں سے شکست دی۔

پاکستان کی سست اور ناکام بیٹنگ دیکھ کر پاکستانی شائقین کو سابق کپتان بابر اعظم کی یاد ستانے لگی۔

شائقین نے آج کی بیٹنگ دیکھ کر ایکس پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوتے کہا کہ اس سے اچھا تو بابر اعظم ہی تھے۔

ایک اور صارف سعد مقصود نے لکھاکہ ’بابر اور رضوان کے بغیر پاکستان کی ماڈرن کرکٹ سامنے اور کھیلو بابر کے بغیر انٹرنیشنل کرکٹ شاباش‘۔

