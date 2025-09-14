ایشیا کپ میں پاکستان کی ناقص بیٹنگ، شائقین بابر اعظم کو کیوں یاد کرنے لگے؟
ایشیا کپ ٹی 20 میں بھارت کے خلاف پاکستان ٹیم کی ناقص بیٹنگ دیکھ کر قومی کرکٹ ٹیم کے شائقین کو سابق کپتان بابر اعظم کی یاد ستانے لگی۔
اتوار کو ایشیا کپ کے اہم میچ میں پاکستان ٹیم کا ٹاپ آرڈر بالکل ناکام رہا، اوپنر صائم ایوب صفر پر آؤٹ ہوئے جب کہ کپتان سلمان علی آغا، محمد حارث ، فخر زمان ، حسن نواز بھی بڑا اسکور کرنے میں ناکام رہے۔
پاکستان کی ٹیم نے 9 وکٹوں کے نقصان پر 127 رنز بنائے جب کہ بھارت نے پاکستان ٹیم کو7 وکٹوں سے شکست دی۔
پاکستان کی سست اور ناکام بیٹنگ دیکھ کر پاکستانی شائقین کو سابق کپتان بابر اعظم کی یاد ستانے لگی۔
شائقین نے آج کی بیٹنگ دیکھ کر ایکس پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوتے کہا کہ اس سے اچھا تو بابر اعظم ہی تھے۔
ایک اور صارف سعد مقصود نے لکھاکہ ’بابر اور رضوان کے بغیر پاکستان کی ماڈرن کرکٹ سامنے اور کھیلو بابر کے بغیر انٹرنیشنل کرکٹ شاباش‘۔