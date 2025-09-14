ایشیا کپ: ٹاس کے بعد بھارتی کپتان اور میچ کے بعد کھلاڑیوں نے پاکستان ٹیم سے ہاتھ نہیں ملایا
ایشیا کپ 2025 میں بھارتی کرکٹ ٹیم کی جانب سے اسپورٹس مین شپ کے خلاف اقدام سامنے آیا ہے۔
دبئی کے انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلے گئے ایشیا کپ ٹی 20 کے میچ کے اختتام پر بھی بھارتی ٹیم نے اسپورٹس مین شپ کے خلاف عمل کرتے ہوئے پاکستانی کھلاڑیوں سے مصافحہ نہ کیا۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹاکرا تو ہوا لیکن کھلاڑی ایک دوسرے سے دور دور رہے۔
بھارتی ٹیم نے 15.5 اوورز میں 3 وکٹوں پر 131 رنز بنائے اور اس کے بعد اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ جیت کا جشن منایا۔
انہوں نے میچ ختم کیا اور پھر سیدھے ڈریسنگ روم چلے گئے۔ بھارتی کھلاڑیوں نے کسی پاکستانی کھلاڑی سے ہاتھ نہیں ملایا۔
اس سے قبل ٹاس کے وقت بھی اسپورٹس مین شپ کو نظر انداز کیا گیا تھا جب دونوں کپتانوں نے مصافحے سے گریز کیا۔
بعد ازاں جب سلمان علی آغا روی شاستری سے بات کرکے لوٹے تو اس وقت بھی سلمان علی آغاز اور سوریا کمار یادو نے مصافحہ نہیں کیا۔