میچ ہارگئے توکیا ہوا جنگ توہم جیتے، بھارت سے میچ پر پاکستانی شائقین کے سوشل میڈیا پر دلچسپ تبصرے
ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ 2025 کے چھٹے میچ میں بھارت کے ہاتھوں پاکستان کی 7 وکٹوں سے شکست کے بعد سوشل میڈیا پر صارفین سرگرم ہوگئے۔
ایکس صارف زین ہنی نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے فینز کو حوصلہ دیتے ہوئے لکھا کہ ”ہمارا قومی کھیل ویسے بھی تو رفال گرانا ہے۔“
روایتی حریف کے ہاتھوں شکست کے بعد بھی پاکستانی شائقین مایوس نہ ہوئے اور سوشل میڈیا پر دلچسپ تبصرے کیے اور بھارتیوں کو رواں سال مئی کے مہینے میں پاک فوج کے ہاتھوں عبرتناک شکست اور 0-6 یاد دلادی.
ایک صارف نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا کہ ”میچ جیتے یا ہاریں، جنگ تو ہم جیتے ہیں۔“
ایک اور صارف نے لکھا کہ “ آپ لوگوں کو ایک بار پھر سے بتادوں کہ اصل جنگ تو ہم ہی جیتے ہیں،
ایک اور صارف نے ایکس پر پوسٹ کیا کہ ’میچ ہار گئے تو کیا ہوا جنگ تو ہم جیتے ہیں نا۔“
مظہر ارشد نے لکھا کہ ’صاحبزادہ فرحان وہ پہلے پاکستانی بیٹر ہیں جنہوں نے جسپریت بمراہ کو انٹرنیشنل کرکٹ میں چھکا مارا ہے۔ یہ 400 گیندوں کے بعد ہوا ہے۔‘
میاں عمر نے بابر اعظم کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”بابر اعظم کے بغیر ٹیم کی پرفارمنس۔“