آئی سی سی نے پائی کرافٹ کو ہٹانے کا مطالبہ مسترد کر دیا، بھارتی میڈیا کا دعویٰ

بھارتی میڈیا کے مطابق آئی سی سی نے اس حوالے سے پی سی بی کو آگاہ بھی کردیا ہے
ویب ڈیسک
شائع 16 ستمبر 2025 12:27pm
کھیل

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے پاکستان کی جانب سے میچ ریفری اینڈی پائی کرافٹ کو ہٹانے کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ اس حوالے سے دعویٰ بھارتی میڈیا کی طرف سے سامنے آیا ہے۔

بھارتی ویب سائٹ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق کے آئی سی سی نے خط کے جواب میں پی سی بی کو پائی کرافٹ کو ایشیا کپ سے ہٹانے کا مطالبہ رد کردیا اور اس حوالے سے آئی سی سی نے پی سی بی کو آگاہ بھی کردیا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق آئی سی سی نے جوابی خط میں لکھا کہ میچ ریفری نے بطور بھارتی بورڈ کے آلہ کار کا کام نہیں کیا ہے۔

بھارتی میڈیا نے دعویٰ کرتے ہوئے مزید کہا ہے کہ پائی کرافٹ صرف پاکستان کے میچز سپروائز نہیں کریں گے۔ تاہم ان کی جگہ سابق ویسٹ انڈین کرکٹر رچی رچرڈسن کو میچ ریفری لگائے جانے کا امکان ہے۔

معاملہ کیا تھا؟

پاک بھارت میچ کے دوران ٹاس کے وقت اینڈی پائی کرافٹ نے پاکستان کے کپتان سلمان آغا سے کہا تھا کہ ٹاس کے موقع پر ہینڈ شیک نہیں ہوگا، اینڈی پائی کرافٹ نےاس سے قبل پاکستان میڈیا منیجر سے کہا کہ یہ سب ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے۔

میچ کے اختتام پر منیجر نوید اکرم چیمہ نے ٹورنامنٹ ڈائریکٹر اینڈریو رسل سے تحفظات کا اظہار کیا تھا جس پر اینڈریو رسل نے کہا تھا کہ ہمیں بھارتی بورڈ سے ہدایات ملی ہیں اور پھر کہا یہ اصل میں بھارتی حکومت کی ہدایات ہیں۔

بعد ازاں، پاکستانی کپتان سلمان علی آغا نے بھی بھارتی رویے کے خلاف اختتامی تقریب میں احتجاجاً شرکت نہیں کی۔

علاوہ ازیں، بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو کھیل میں سیاست کو لے آئے، پاکستان کے خلاف جیت کو پہلگام واقعے کے نام کر دیا تھا۔

پوسٹ میچ پریذنٹیشن میں سوریا کمار یادیو نے کرکٹ قوانین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئےکہا کہ ’آج کی جیت کو پہلگام واقعے کے نام کرتا ہوں، پاکستان کے خلاف جیت بھارتی آرمی کے لیے ہماری طرف سے تحفہ ہے‘۔

واضح رہے کہ اتوار کو کھیلے گئے ایشیا کپ میچ میں بھارت کے خلاف پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

andy pycroft

indian media claims

pcb removal request

rejected by ICC

