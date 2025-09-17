لائیو ٹی وی  
بدھ, ستمبر 17, 2025  
23 Rabi ul Awal 1447  
پی سی بی کا میچ ریفری کے خلاف ایکشن نہ لینے پر شدید تحفظات کا اظہار، کارروائی کا مطالبہ

ایشیا کپ میں پاکستان آج یو اے ای کے خلاف میچ کھیلے گا یا نہیں؟ گھتی نہ سلجھ سکی، آئی سی سی کو دوسرا خط لکھ دیا
aqeel-ahmed عقیل احمد
شائع 17 ستمبر 2025 11:23am
کھیل

ایشیا کپ 2025 میں پاکستان آج یو اے ای کے خلاف میچ کھیلے گا یا نہیں؟ گھتی نہ سلجھ سکی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے انٹرنینشل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کو دوسرا خط لکھ دیا ہے، جس میں پی سی بی نے میچ ریفری اینڈی پائی کرافٹ کے خلاف کوئی ایکشن نہ لینے پر شدید تحفظات کا اظہار کردیا اور ساتھ ہی کارروائی کا مطالبہ بھی کردیا۔

متحدہ عرب امارات میں کھیلے جاری ایشیا کپ ٹی 20 میں پاک بھارت میچ کے بعد ہینڈ شیک معاملے پر میچ ریفری اینڈی پائی کرافٹ کا نتازع شدت اختیار کرگیا ہے۔

ذرائع کے مطابق پی سی بی نے آئی سی سی کو میچ ریفری تبدیل کرنے کا مطالبہ تسلیم نہ کرنے پر دوسرا خط لکھا ہے، جوابی خط میں بھی پی سی بی نے سخت مؤقف اختیار کیا اور میچ ریفری اینڈی پائی کرافٹ کے خلاف ایکشن نہ لیننے کے فیصلے کو مسترد کیا۔

ذرائع نے بتایا ہے کہ جوابی خط میں پاکستان نے اینڈی پائی کرافٹ کی نگرانی میں کرائے جانے والے میچ میں کھیلنے سے انکار کیا اور مطالبہ تسلیم نہ ہونے کی صورت میں بائیکاٹ کے مؤقف پر قائم رہنے کا کہا۔

ذرائع کا کہنا ہے پاکستان نے متنازع امپائر کے خلاف آئی سی سی کی انکوائری کو بھی ایک رسمی کارروائی قرار دیا اور کہا کہ انکوائری کے لیے تمام پہلووں کا نہ جائزہ لیا گیا نہ متعلقہ لوگوں سے رابطہ کیا گیا۔

ذرائع کے مطابق پاکستان نے تمام تر تحفظات کو دور کرنے پر زور دیا ہے اور کہا پاکستان تمام تر تحفظات دور ہونے اور مطالبہ تسلیم کرنے کے باضابطہ اعلان کے بعد پاکستان کھیلنے کے لیے رضامندی ظاہر کرے گا۔

میچ ریفری کے معاملے پر پی سی بی کی مشاورت جاری ہے جب کہ آج دوپہر تک فیصلہ ہوجائے گا۔

دوسری جانب پاکستان اور یو اے ای کے درمیان آج ہونے والے میچ پر شکوک شبہات کے سائے منڈلا رہے ہیں تاحال فیصلہ ہونا باقی ہے کہ پاکستان یو اے ای کیخلاف میچ کھیلی گی یا نہیں۔

ترجمان پی سی بی نے گزشتہ روز میچ ریفری کے تنازع پر کہا تھا کہ ایشیا کپ کے حوالے سے مشاورت جاری ہے، تاحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا، حتمی اعلان پاکستان کے مفاد کو مدنظر رکھ کر کیا جائے گا۔

یاد رہے کہ گزشتہ روز بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ آئی سی سی نے اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹانے سے متعلق پاکستان کا مطالبہ مسترد کردیا ہے۔

دریں اثنا پاکستان کرکٹ بورڈ نے گزشتہ روز قومی ٹیم کی یو اے ای کے خلاف میچ سے قبل دبئی میں شیڈول پریس کانفرنس کو منسوخ کردی تھی تاہم کھلاڑیوں نے معمول کے مطابق پریکٹس سیشن مکمل کیا تھا اور یو اے ای کے خلاف میچ کے لیے بھرپور تیاری کی تھی۔

پاکستان نے آج میچ کا بائیکاٹ کیا تو یو اے ای کو پوائنٹس مل جائیں گے اور وہ سپر فور مرحلے کے لیے کوالی فائی کرجائے گا۔

پاکستان میچ کھیلا تو جیت کی صورت میں سپر فور مرحلے میں پہنچ جائے گا جہاں بھارت سے ایک اور میچ شیڈول ہے۔

واضح رہے کہ ایشیاکپ میں پاکستان کو شکست دینے کے بعد بھارتی ٹیم نے اسپورٹس مین اسپرٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستانی کھلاڑیوں سے مصافحہ نہیں کیا تھا۔

ترجمان پاکستان ٹیم کے مطابق ٹاس کے وقت بھی میچ ریفری نے کپتانوں سے ہاتھ نہ ملانے کی درخواست کی تھی۔

میچ کے بعد بھی دونوں کھلاڑیوں نے ہاتھ نہیں ملائے اور بھارتی کھلاڑی سیدھا اپنے ڈریسنگ روم چلے گئے تھے، احتجاجاً قومی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے بھی اختتامی تقریب میں شرکت نہیں کی تھی۔

بعد ازاں، پی سی بی نے زمبابوے سے تعلق رکھنے والے میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو ایشیاکپ سے ہٹانے کا مطالبہ کیا اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں ٹورنامنٹ میں مزید میچز نہ کھیلنے کی دھمکی دی ہے۔

