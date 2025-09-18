لائیو ٹی وی  
جمعرات, ستمبر 18, 2025  
24 Rabi ul Awal 1447  
ایشیا کپ: سپر فور مرحلے میں پاکستان کا بھارت سے مقابلہ کب اور کہاں ہوگا؟

گروپ بی سے تاحال صرف سری لنکا نے کوالیفائی کیا ہے
ویب ڈیسک
شائع 18 ستمبر 2025 05:56pm
کھیل

ایشیا کپ ٹی 20 کے سپر فور مرحلے میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں ایک بار پھر 21 ستمبر بروز اتوار کو دبئی میں ٹکرائیں گی۔

گزشتہ روز پاکستان نے دبئی کے میدان میں بیٹنگ کے دباؤ اور میدان سے باہر پیش آنے والی مشکلات پر قابو پاتے ہوئے متحدہ عرب امارات کو 41 رنز سے شکست دے کر ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں جگہ بنا لی۔

بدھ کو دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا میچ پہلے غیر یقینی کا شکار رہنے کے بعد ایک گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا۔

پاکستان نے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 146 رنز بنائے، جس کے جواب میں یو اے ای کی پوری ٹیم 17.4 اوورز میں 105 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔

پاکستان کے 2 مرتبہ ایشیائی چیمپئن ہونے کے باوجود ابتدا میں مشکلات بڑھ گئیں جب اوپنرز جلد آؤٹ ہوگئے تاہم تجربہ کار فخر زمان نے 36 گیندوں پر 50 رنز بنا کر اننگز کو سہارا دیا۔

کپتان آغا سلمان نے 20 رنز جوڑے جب کہ آخر میں شاہین شاہ آفریدی کی 14 گیندوں پر 29 رنز کی تیز رفتار اننگز نے پاکستان کو قابل دفاع مجموعے تک پہنچا دیا۔

بولنگ میں حارث رؤف، شاہین شاہ آفریدی اورابرار احمد نے دو دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

خاص طور پر حارث رؤف نے 14ویں اوور میں دھرُوو پرشار کو آؤٹ کیا جس کے بعد یو اے ای کے بیٹرز یکے بعد دیگرے پویلین لوٹتے گئے۔

یو اے ای کی جانب سے راہول چوپڑا نے 35 گیندوں پر 35 اور دھرُوو پرشار نے 23 گیندوں پر 20 رنز بنائے اور 48 رنز کی شراکت قائم کی لیکن وہ ٹیم کو فتح کی منزل تک نہ لے جا سکے۔

اس کامیابی کے ساتھ پاکستان گروپ اے سے دوسرے نمبر پر سپر 4 میں داخل ہوگیا، جہاں اتوار کو اس کا مقابلہ بھارت سے ہوگا۔

گروپ بی سے تاحال صرف سری لنکا نے کوالیفائی کیا ہے جبکہ بنگلہ دیش اور افغانستان کے درمیان دوسرا کوالیفائر طے ہوگا۔

