پاکستان اسٹاک مارکیٹ: 100 انڈیکس ایک لاکھ 58 ہزار پوائنٹس کی نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا
ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں مسلسل بہتری سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج زبردست تیزی دیکھی گئی، جس کے نتیجے میں ہنڈریڈ انڈیکس ایک لاکھ 58 ہزار 700 پوائنٹس کی نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔
کاروباری دن کے دوران سرمایہ کاروں کی جانب سے بھرپور خریداری کے باعث 100 انڈیکس میں 700 پوائنٹس سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مثبت معاشی اشاریوں اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے نے مارکیٹ کو نئی بلندیوں تک پہنچایا ہے۔
سرمایہ کاروں کے مطابق حکومتی اقدامات، روپے کے استحکام اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے امکانات نے اسٹاک مارکیٹ کے رحجان کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
ماہرین نے امید ظاہر کی ہے کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو آئندہ دنوں میں بھی مارکیٹ میں مزید تیزی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔
PSX
KSE 100 Index
Pakistan Stock Exchange (PSX)
PAKISTAN STOCK MARKET
مزید خبریں
اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ریکوڈک معاہدوں کی منظوری دے دی
ملکی گیس کنکشن پر مستقل پابندی عائد، وصول شدہ 30 لاکھ درخواستیں منسوخ کرنے کی ہدایت
حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کردیا، نئی قیمت کیا ہوگی؟
نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان، شرح سود 11 فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ
پاکستان میں سونے کی قیمت میں مزید کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟
پیٹرول کتنے روپے مہنگا ہونے والا ہے؟ عوام کے لیے بڑی خبر آگئی
مقبول ترین