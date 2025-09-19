لائیو ٹی وی  
جمعہ, ستمبر 19, 2025  
25 Rabi ul Awal 1447  
پاکستان اسٹاک مارکیٹ: 100 انڈیکس ایک لاکھ 58 ہزار پوائنٹس کی نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا

ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں مسلسل بہتری سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔
اپ ڈیٹ 19 ستمبر 2025 11:15am
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج زبردست تیزی دیکھی گئی، جس کے نتیجے میں ہنڈریڈ انڈیکس ایک لاکھ 58 ہزار 700 پوائنٹس کی نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔

کاروباری دن کے دوران سرمایہ کاروں کی جانب سے بھرپور خریداری کے باعث 100 انڈیکس میں 700 پوائنٹس سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مثبت معاشی اشاریوں اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے نے مارکیٹ کو نئی بلندیوں تک پہنچایا ہے۔

سرمایہ کاروں کے مطابق حکومتی اقدامات، روپے کے استحکام اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے امکانات نے اسٹاک مارکیٹ کے رحجان کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔

ماہرین نے امید ظاہر کی ہے کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو آئندہ دنوں میں بھی مارکیٹ میں مزید تیزی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔

